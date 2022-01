Solidarietà con il Lions Club Medio Tagliamento

Il Lions Medio Tagliamento collegandosi all’iniziativa nazionale Lions “Aggiungi un Posto a Tavola”, in occasione della giornata internazionale della solidarietà umana ha voluto essere vicino a fine anno ai propri territori ed ai bisogni presenti. Nell’ambito dell’iniziativa “Adotta un alveare” ha donato per Natale alle Casa di Risposo Asp Daniele Moro di Codroipo ed alla Casa di Riposo di San Vito al Tagliamento diversi barattoli di miele prodotti da apicoltori locali.

L’iniziativa mira a sensibilizzare alle problematiche dell’apicoltura, e si inserisce nella più generale attività di sostegno alla protezione dell’ambiente promosse dal Lions International e dal locale Club.

La consegna è stata fatta da una rappresentanza del Lions Club, presieduto dall’avvocato Alberto Cino, a San Vito al Tagliamento nelle mani del Vicepresidente della Casa di riposo Augusto Bertocco, accompagnato dal Direttore e dal Capo Cuoco Yari Zadro, che nell’occasione ha avuto modo di illustrare le modalità di impiego di questo prodotto nella preparazione delle pietanze, garantita dalla cucina interna della Casa.

Alla breve cerimonia ha preso parte anche il Sindaco di San Vito al Tagliamento Alberto Bernava che ha sottolineato l’impegno del Lions Club a favore del territorio attraverso valide iniziative a sostegno in particolar modo delle fasce più fragili.

All’Asp Moro di Codroipo la consegna è stata fatta alla presenza del Presidente della Casa dott. Giovanni Castaldo, il quale in qualità di medico ha evidenziato come il miele sia utile soprattutto per i giovani e gli anziani, e ha colto l’occasione del momento pomeridiano per far predisporre, con la collaborazione del Direttore Valentina Battiston e di numerosi collaboratori, una merenda con ingrediente il miele. Lui stesso, lions a Udine, ha evidenziato il ruolo importante che i Club hanno sui territori, spesso senza neppure comparire.

Era presenta il Sindaco di Codroipo Fabio Marchetti che ha reso noto il completamento della dose buster per tutti il personale e gli ospiti dell’Asp Moro e ha ringraziato il Club per le attività che conduce sul territorio ricordando come il miele, detto nettare degli Dei, rappresenta per tutti i presenti nella Casa di riposo un cibo goloso ma pure conferisce una sensazione di vicinanza, seppur nelle distante dovute, così importante in questo periodo di necessario isolamento.

Oltre all’attività a favore delle case di riposo, e sempre all’interno dell’iniziativa nazionale, il Lions Club in collaborazione con la Caritas Codroipese ha messo a disposizione una cinquantina di pasti natalizi per le famiglie in difficoltà. Un altro modo per rimanere vicino ai più deboli e far sentire loro le festività di Natale.