Solidarietà della Riserva di caccia di Ligosullo

La Riserva di caccia di Ligosullo ha voluto esprimere concreta solidarietà e vicinanza, in questo difficile momento, alla casa di riposo “Matteo Brunetti” di Paluzza, che ha come scopo principale l'assistenza agli anziani, persone fragili, purtroppo facile bersaglio di questa pandemia. "La Riserva - fa sapere il direttore Claudio Di Giorgio - ha donato 745 euro. La somma è un piccolo gesto, espresso nel senso di quello spirito di solidarietà e vicinanza che non dovrebbe mai venire meno in momenti pervasi dalla sofferenza e sconforto. Certamente quanto raccolto fra soci e amici dalla Riserva di caccia è una goccia nel mare del bisogno, ma una goccia che siamo sicuri sarà impiegata per confortare le radici della nostra società, radici che sono i nostri anziani".