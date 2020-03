Solidarietà digitale del Consorzio Universitario di Pordenone

In seguito al successo riscontrato con il passaggio online di tutte le lezioni universitarie, al Consorzio Universitario di Pordenone ci si prepara a estendere tale servizio, erogando a distanza anche la formazione per aziende, professionisti e privati.

Da anni, infatti, il Polo universitario pordenonese, attraverso la sua controllata Consortium Service, mette a disposizione di Ordini e Collegi professionali, oltre che di aziende, le proprie strutture e strumenti per la formazione continua. Parimenti, da tempo sono organizzati anche corsi di alta formazione “in house”, grazie all’impegno di docenti universitari e professionisti di settore, cui la Consortium Service si rivolge per erogare sul territorio la formazione specialistica e di livello accademico. Ciò va al di là della formazione universitaria e mira a coinvolgere proprio gli addetti e i manager dei comparti produttivi e dei servizi del territorio, per garantire loro un aggiornamento e approfondimento di tematiche di alto livello, applicabili subito in ambito lavorativo.

L’iniziativa di formazione avverrà attraverso dei seminari online gratuiti, i cosiddetti webinar, che saranno erogati, previa registrazione degli iscritti, attraverso la pagina www.consortiumservice.it/webinar.

"L’idea di erogare dei seminari in questo momento difficile per tutti – spiega Andrea Zanni, Direttore di Consorzio Universitario e Rappresentante di Consortium Service – nasce per soddisfare la necessità della formazione di coloro che, in questo momento, hanno la possibilità di dedicarsi alla propria crescita professionale, come avrebbero sempre desiderato, avendo l’opportunità di arricchirsi con tematiche di spessore. Grazie ai nostri docenti, che hanno fin da subito accolto con entusiasmo l’iniziativa, è stato possibile renderla del tutto gratuita per i destinatari finali. Ci siamo presto organizzati, mettendo in piedi la piattaforma ed il coordinamento, perché crediamo che in momenti come questi ciascuno debba mettersi a disposizione degli altri: verremo fuori da questa impensabile e difficile situazione, soprattutto aiutandoci l’un l’altro e mettendo a disposizione le reciproche competenze".

Il primo appuntamento si terrà giovedì 2 aprile, dalle 11, con argomento il “Design Thinking”, e condotto dal professor Fabrizio Rondo: saranno esplorati i metodi e gli strumenti che derivano dal mondo del design, utili al business per innovare modelli e processi aziendali.

Mercoledì 8 e giovedì 9 aprile, sempre dalle 11, sarà invece la volta del dottor Daniele Baron Toaldo, psicoterapeuta, che introdurrà i partecipanti alla “Gestione del tempo e dello stress” (8 aprile) e al “Problem Solving e Pensiero Creativo” (9 aprile).

Maggiori informazioni, iscrizioni gratuite e dettagli su come poter seguire e partecipare ai seminari sono reperibili sul sito www.consortiumservice.it/webinar, oppure scrivendo a info@consortiumservice.it.