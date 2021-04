Solidarietà diventa sinergia con Fondazione Friuli e Progettoautismo Fvg

La Fondazione Progettoautismo FVG Onlus ha avviato la ristrutturazione di quello che diventerà il terzo lotto di appartamenti dedicati ai “weekend di indipendenza” studiati per le persone con autismo che frequentano il centro polifunzionale Home Special Home.



Fondazione Friuli, attento e generoso partner di Progettoautismo FVG, ha nuovamente assicurato un importante sostegno per permettere l’acquisto degli arredi necessari a completare e inaugurare il nuovo gruppo appartamento. Ha concorso al raggiungimento della cifra necessaria anche la raccolta fondi promossa dai Comitati Locali Tappa FVG del Giro d’Italia 2020, un ringraziamento particolare al patron dott. Enzo Cainero.



Seguendo l’esempio dei primi due lotti, il nuovo appartamento sarà costituito da tre ampie camere per persone con autismo, con relativo servizio igienico individuale, una camera con bagno per due operatori e una zona giorno che ospiterà il soggiorno, la cucina e un ripostiglio-dispensa.



PROGETTOAUTISMO FVG

Tutti i locali sono stati pensati per rispondere alle esigenze specifiche di persone con autismo, con particolare attenzione alla sicurezza, alla personalizzazione di ogni stanza e alla creazione di un ambiente atto a sviluppare l'individualità di ogni utente.Il progetto del terzo gruppo appartamenti nasce dall'esigenza di implementare e completare il centro polifunzionale Home Special Home, adibito all'accoglienza semiresidenziale e residenziale, al fine di rendere sistematiche e cicliche le attività di indipendenza delle persone con autismo e rispondere ai bisogni di dare stabilità a un percorso di indipendenza dalla famiglia finalizzato al durante-dopodinoi.Il sostegno garantito dal “Bando Welfare 2021” di Fondazione Friuli permetterà dunque il completamento di questo grande progetto che va ad inserirsi nell’ecosistema di Home Special Home.La Presidente di Progettoautismo FVG, Elena Bulfone, ha così commentato: “Il progetto generosamente sostenuto da Fondazione Friuli è indirizzato a completare l'opera, con arredi, attrezzature e Iavori di ristrutturazione, indispensabili alle necessità primarie di mantenere e promuovere l'accessibilità, il benessere e la sicurezza di persone con autismo di fasce d’età diverse all’interno della nostra struttura. In questo difficile periodo,” prosegue Bulfone “poter nuovamente contare su questa sinergica collaborazione ci dà la conferma che la strada intrapresa con la costruzione di Home Special Home è quella giusta. Non dimentichiamo che le famiglie che vivono l’autismo sono in emergenza tutti i giorni. L’autismo non è più una malattia rara e noi di Fondazione Progettoautismo FVG ci battiamo affinché queste famiglie possano avere il supporto di cui hanno bisogno, un punto di riferimento. Poter avere accanto a noi sostenitori quali Fondazione Friuli che comprendono quanto sia fondamentale l’aiuto che insieme offriamo a queste persone ci dà la sicurezza di proseguire nel nostro percorso.”L’08.02.2020 prende vita la Fondazione di Partecipazione Onlus PROGETTOAUTISMO FVG, già Associazione Onlus dal 2006, nata grazie ad un gruppo di genitori di bambini e ragazzi autistici per supportarsi a vicenda nel difficile compito di educare e crescere questi ragazzi speciali.Da allora, siamo diventati un punto di riferimento stabile e concreto per coloro che vivono l’autismo nella nostra regione. Oggi, infatti, accogliamo nella nostra sede HOME SPECIAL HOME circa 90 famiglie con un caro con sindrome autistica, Disturbi Pervasivi dello Sviluppo o Sindrome di Asperger dislocate su tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia.Come Fondazione, Progettoautismo FVG si apre al territorio e favorisce la maggiore collaborazione tra tutti coloro che lavorano per migliorare la vita delle persone con disturbo dello spettro autistico, promuovendo progettazioni innovative in partnership fra privato sociale e enti pubblici.L’autismo è una disabilità grave che perdura per tutta la vita. Si manifesta in particolare nella compromissione della comunicazione verbale e non-verbale, in anomalie dell’interazione sociale, e in un repertorio ristretto, ripetitivo e stereotipato di giochi, interessi e comportamenti.Questi aspetti possono portare la persona con autismo a un graduale isolamento sociale e a non poter partecipare pienamente alla vita come tutti noi. L’autismo non è "curabile", ma molti sono gli strumenti a nostra disposizione per portare al miglioramento della qualità della vita della persona e della sua famiglia.I nostri servizi sono:Interventi terapeutici individualizzati dai 2 anni fino all’età adulta per persone con autismo medio e graveProgetti di vita e socializzazione (dai 18 anni in su)Informazione e formazione per operatori, volontari e genitoriSupporto alle famiglieAttività sportiveInterventi terapeutici per bambini con Sindrome Asperger e Alto funzionamento