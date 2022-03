Solidarietà, prosegue la Marcia in blu per l’autismo

Rodolfo Sedran per il mandamento di Pordenone, Giovanni Iommi per quello di Sacile, Elisa Cassan e Gianluca Pagazzi per quello di Maniago, Sandro Romanu per il mandamento di Spilimbergo e Valentino Gregoris per quello di San Vito al Tagliamento: sono stati riconfermati anche per questa edizione della Marcia in blu per l’autismo gli ambasciatori dello scorso anno.

“Squadra che vince non si cambia - commenta la Presidente di Fondazione Bambini e Autismo Cinzia Raffin -. Anche se qui l’unica gara da vincere è quella della solidarietà. Gli ambasciatori si sono già attivati, camminando e coinvolgendo il territorio, tanto che sono già 1500 i chilometri sino a ora percorsi a livello collettivo, in tantissimi comuni della Regione e non solo. A tal riguardo ricordiamo a tutti che è importante compilare il brevissimo form su www.bambinieautismo.org per iscriversi”.



La Marcia in blu è un’iniziativa solidale e senza barriere, dato che tutti possono partecipare da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, fino al 2 aprile, quando l’evento si concluderà e verrà reso pubblico il totale dei chilometri percorsi dall’intera comunità e delle donazioni raccolte. La partecipazione alla marcia, infatti,è libera ma chi vuole, e ha la possibilità, può fare una donazione sul contro corrente di Fondazione Bambini e Autismo (IBAN IT57O0533612500000040462825 specificando nella causale “marcia in blu 2022 + il Comune di appartenenza) o attraverso il proprio Ambasciatore. I fondi raccolti andranno a sostegno dei servizi di Fondazione nel territorio.“Speriamo siano in tanti a manifestare la loro vicinanza alle persone con autismo e alle loro famiglie. Le prime fotografie stanno già circolando nei social con l’hashtag #marciainblu2022 e vedere questo esercito pacifico di marciatori blu e azzurri scalda davvero il cuore“.Azzurro è anche il nome della mascotte associata all’evento, un elefantino della Trudi che è partner dell’iniziativa insieme a FriulAdra Credit Agricole, Confcommercio e a altri sponsor che si possono scoprire nel sito bambinieautismo.org dove ci si collega per aderire all’iniziativa. “Accanto a noi, come ogni anno, anche Associazione Noi Uniti per l’Autismo, Pordenone Calcio, Vigili del Fuoco, Associazione Nazionale Alpini, Croce rossa, Agesci eTriathlon Team Pordenone”.