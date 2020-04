Soluzione Italia srl dona un frigorifero alla Protezione Civile

Ancora una volta gli imprenditori del territorio decidono di mettere a disposizione le proprie risorse e la propria generosità per contribuire alla gestione della difficile fase legata all’epidemia. Questa mattina, Emanuel Nin, Stefania Nin e Delfino Cossaro di Soluzione Italia srl hanno donato alla Protezione Civile un armadio frigorifero professionale di grandi dimensioni per la conservazione dei pasti del volontari.

Presenti alla consegna, l’Assessore Alessandro Ciani, il Consigliere Michele Zanolla e il coordinatore della Protezione Civile Graziano Mestroni.

“Desidero ringraziare - ha commentato Mestroni - Emanuel Nin, Stefania Nin e Delfino Cossaro per questo loro gesto, che dimostra come gli imprenditori siano vicini alla cittadinanza e a coloro che ogni giorno sono in prima linea nella gestione di questa crisi”.