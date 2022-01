Sopralluogo alla galleria di Muggia

"L'Amministrazione regionale possiede gli strumenti adatti per sostenere gli enti locali in importanti interventi di interesse pubblico come la galleria di Muggia, un'opera estremamente datata. Basti pensare che, per esempio, sulle concertazioni per gli enti locali quest'anno sono stati stanziati oltre 100 milioni di euro". Lo ha affermato l'assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti che questa mattina, accompagnato dal sindaco di Muggia Paolo Polidori e da alcuni tecnici del Comune, ha effettuato un sopralluogo al tunnel che attraversa la città.

"Una banale caduta di intonaci ha dimostrato in modo plastico cosa significhi trascurare un'opera pubblica di questa portata - ha sottolineato Roberti -. La nuova amministrazione di Muggia si è trovata ad affrontare una problematica sottovalutata nel tempo e che adesso sta manifestando tutte le sue criticità".

"Il sopralluogo odierno è stato utile per comprendere quale sia l'entità del danno e quali siano le proposte progettuali da portare avanti. L'obiettivo - ha spiegato l'assessore - non è solo quello di mettere in sicurezza la struttura ma anche di offrire una nuova viabilità ai cittadini di Muggia".

Nel ringraziare l'Amministrazione regionale per l'attenzione verso questa problematica, il sindaco di Muggia Polidori ha ricordato che in tema di sicurezza sono stati già effettuati gli interventi che consentono di utilizzare regolarmente il tunnel. Sono tuttora aperte le valutazioni sul transito dei mezzi maggiormente pesanti che al momento non possono attraversare la galleria. Per il primo cittadino di Muggia, per lo sviluppo della viabilità in direzione Lazzaretto e confine di Stato resta imprescindibile una seria analisi sul raddoppio dell'opera che, in caso contrario, rischia di compromettere lo sviluppo della città e della sua zona costiera.