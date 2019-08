Sorpresa al matrimonio, la sposa arriva in elicottero

Se Orlando Bloom qualche mese aveva chiesto la mano di Kate Perry in elicottero, una giovane sposa friulana osa ancora di più, e sorprende futuro marito e ospiti tutti con un atterraggio mozzafiato a San Floriano del Collio sull’elicottero Robinson R66 di Elifriulia, la società di servizi elicotteristici con sede a Ronchi dei Legionari.

“Se l’attività di Trasporto Passeggeri - commenta Lisa Sandrin, flight operations and sale di Elifriulia – è in aumento soprattutto nel mondo dell’imprenditoria, è anche vero che riceviamo richieste dai privati per occasioni speciali, come questa".