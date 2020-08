Sos compiti... ma non solo!, a Manzano un nuovo centro estivo

Dal 31 agosto all' 11 settembre 2020, dal lunedì al venerdì, dalle ore 07.45 alle ore 12.45, presso la Scuola Primaria di Via Libertà a Manzano, si svolgerà un centro estivo dedicato ai ragazzi e le ragazze che nell'anno scolastico 2019/2020 hanno frequentato la Scuola Secondaria di Primo grado e la Scuola Primaria : "SOS COMPITI...MA NON SOLO!" .



L'attività si svolgerà con educatori qualificati che accompagneranno i bambini nello svolgimento dei compiti, nell'apprendimento e nello studio sostenendoli e promuovendo un atteggiamento attivo nei confronti dello studio stesso. Sarà presente anche un educatore dedicato al laboratorio in lingua inglese.



Verranno inoltre proposte ai minori attività ludiche, educative e ricreative nel rispetto delle linee guida sulla sicurezza disposte dal governo.



"Dopo il centro estivo dedicato ai bambini della Scuola dell'Infanzia, abbiamo voluto proporre questa nuova attività dedicata ai bambini e ragazzi più grandi dando loro la possibilità di ritrovarsi svolgendo attività didattiche propedeutiche al prossimo rientro a scuola, ma non solo. Verranno infatti propositi anche dei momenti di attività diverse nel giardino esterno della scuola. Anche se quest'anno la formula del centro estivo è diversa dalla gestione tradizionale perché i bambini sono organizzati in piccoli gruppi rispettando le regole imposte dal Covid-19, siamo certi che sarà in ogni caso un'esperienza educativa e divertente per loro!



Inoltre l'Amministrazione vuole dare risposta concreta alle famiglie che, a fine estate, potrebbero trovarsi in difficoltà nella gestione familiare in concomitanza con la ripresa dell’attività lavorativa" spiega l'Assessore Cristina ZamparoLe iscrizioni devono pervenire entro il 20 agosto dopo aver compilato l'apposito modulo scaricabile sul sito del Comune di Manzano.