Sos Uniud, una settimana per le matricole

Fino a venerdì 2 ottobre prosegue all’Università di Udine “SOS Uniud”, settimana dedicata al supporto e accoglienza delle matricole e degli studenti che si iscrivono agli anni successivi al primo. Dopo le prime due giornate del 28 e del 29 settembre, dedicate agli studenti già iscritti, da domani (30 settembre) e fino a venerdì 2 ottobre, la Direzione didattica e Servizi agli studenti sarà a disposizione dei futuri studenti attraverso colloqui personalizzati. L’obiettivo è accompagnare e supportare l’ingresso nel mondo universitario di tutti coloro che sono ancora indecisi o di quanti riscontrano difficoltà con le pratiche burocratiche.

L’affiancamento sarà dedicato, in particolare, sia alle procedure di preimmatricolazione e domande online per i benefici e la riduzione delle tasse, sia a esigenze di orientamento personalizzate e per conoscere le agevolazioni e le attività pensate per gli studenti dell’Università di Udine.

Per prenotare un colloquio, a distanza o in presenza, basta compilare il form online oppure telefonare all’Ufficio Orientamento al numero 0432 556215.