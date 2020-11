Sostegno ad associazioni e società sportive senza scopo di lucro

La Giunta, su iniziativa dell’Assessore allo sport Antonio Falcone, ha deliberato lo stanziamento di contributi, per un totale di 248.870 euro, destinati al sostengo delle associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e delle associazioni e organismi senza scopo di lucro che operano in ambito sportivo nello svolgimento di attività di carattere continuativo e nella realizzazione di specifiche iniziative.

I fondi destinati alle attività di carattere continuativo ammontano a 200mila euro mentre quelli per le iniziative specifiche, a 48.870 euro. Ogni soggetto richiedente potrà ricevere nel primo caso non più del 50% delle spese ammesse per un massimo di 7.000 euro, nel secondo caso, non più dell’80% per un massimo di 6.000 euro.

“Con questa decisione - ha sottolineato Falcone - abbiamo voluto offrire un aiuto concreto a tutti i soggetti attivi, senza finalità di lucro, in ambito sportivo non solo per alleviare i pensanti effetti che la fase di emergenza sta avendo sul settore ma anche perché si tratta di realtà che, valorizzando l’attività motoria, agiscono nell’ottica del bene della collettività, svolgendo di fatto un ruolo di sussidiarietà nei confronti dell’Amministrazione nella sua azione di sensibilizzazione all’adozione di stili di vita sani. Abbiamo inoltre voluto semplificare, rispetto allo scorso anno, l’iter per la presentazione della domanda rendendo così la procedura ancora più agile e trasparente”.

Tutta la documentazione è scaricabile sul sito del Comune di Udine ai seguenti link: https://www.comune.udine.it/novita/notizie/2622-contributi-in-ambito-sportivo-2020 e https://www.comune.udine.it/novita/notizie/2625-contributi-in-ambito-sportivo-2021. Sarà possibile presentare le domande entro le 12:15 del 30 novembre 2020.