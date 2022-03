Time For Africa e Liberi Educatori, in collaborazione con il Forum Nazionale del Sostegno a Distanza e il Club dell’Unesco di Udine, a fronte dell’emergenza Ucraina, che costringe milioni di donne e bambini a fug gire dalle loro terre per trovar rifugio fuori dai loro confini, lanciano la campagna di raccolta fondi “Sostegno di Vicinanza per le donne e i bambini dell’Ucraina accolti in Friuli”. Lo scopo della raccolta è quello di sostenere direttamente le persone e le famiglie più vulnerabili che in questa terra hanno trovato riparo, rifugio e accoglienza.



Le donazioni ricevute, saranno utilizzate per sostenere direttamente quelle persone e famiglie, indicate dall’associazione Friuli-Ucraina, dalle Caritas e dalle associazioni coinvolte nell’accoglienza diffusa, che non hanno accesso a risorse economiche dirette per far fronte a quelle spese primarie che possono assicurare un minimo di autonomia nelle scelte di spesa.



Il donatore, sarà collegato direttamente con la persona, o la famiglia che riceverà il sostegno economico. In questo modo sarà garantita la trasparenza della donazione, con la possibilità di avviare reciproche conoscenze e costruire relazioni utili per far sentire le persone meno sole e isolate.