Sostenibilità, sviluppo sostenibile, Agenda 2030 secondo le matricole

Contribuire a migliorare l’approccio didattico, divulgativo e attitudinale degli studenti dell’Università di Udine verso i temi della sostenibilità, dello sviluppo sostenibile e dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite (Onu). È l’obiettivo di un’indagine ideata e coordinata dall’ateneo friulano, condotta da nove atenei italiani sui neo immatricolati dei corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell’anno accademico 2018-2019. Lo studio riguarda, in particolare, la consapevolezza, le conoscenze e gli atteggiamenti degli studenti rispetto agli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030, approvata nel 2015. Il lavoro è stato coordinato da un gruppo di ricerca del Dipartimento di Area medica di Udine, composto da Laura Brunelli, Cecilia Smaniotto, Edoardo Ruscio e Claudio Battistella, e supervisionato da Silvio Brusaferro.

L’Agenda è un programma di sviluppo condiviso a livello globale con la missione di porre fine, entro il 2030 secondo gli auspici, a ogni forma di povertà, combattere le disuguaglianze e affrontare il cambiamento climatico. Per la realizzazione degli obiettivi è richiesto l’intervento di professionisti formati sui vari settori d’interesse. In questo quadro, le università sono uno snodo essenziale, come sede principale di apprendimento e ricerca nella fase precedente l’inserimento del professionista nel mondo del lavoro. «È pertanto importante – spiega Brunelli – esplorare la consapevolezza e la conoscenza riguardo agli Obiettivi nel contesto accademico, in modo tale che eventuali carenze specifiche possano essere identificate e colmate».

Le altre università coinvolte nello studio “Sustainable development goals e Agenda 2030: un’indagine su consapevolezza, conoscenza e atteggiamenti degli studenti universitari” sono quelle di Brescia, Catania, Foggia, Milano Statale, Roma La Sapienza, Torino, Milano San Raffaele e Verona. Dei 1.676 questionari raccolti a livello nazionale, composti da 70 quesiti a risposta multipla, 289 (il 17,2%) provengono dall’Università di Udine.



I risultati

I principali dati ottenuti mostrano come la conoscenza di base da parte degli studenti udinesi verso gli argomenti legati alla sostenibilità fosse contenuta, con l’eccezione di effetto serra e, in minor misura, Protocollo di Kyoto e Accordi di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici. «Questa specifica discrepanza – spiega Brunelli – può essere conseguenza sia della maggiore copertura mediatica di questi temi specifici sia, per gli accordi internazionali, della loro approvazione relativamente recente». Approfondendo l’analisi, emerge che lo studio scolastico rappresenta la principale fonte d’informazioni, il che suggerisce che quello universitario possa a sua volta inserirsi efficacemente come sorgente d’apprendimento. L’eccezione alla generale scarsa conoscenza degli Obiettivi, dell’Agenda 2030 e dei principali temi legati allo sviluppo sostenibile è riferita essenzialmente a quella quota di studenti che ha partecipato ad attività specifiche in precedenza. Al tempo dell’indagine, tuttavia, l’acquisizione di competenze legate allo sviluppo sostenibile risultava delegata all’auto apprendimento o alla formazione post laurea. «Quindi – sottolinea Brunelli – l’attenzione a questi temi nei programmi di formazione universitaria attraverso l’implementazione di iniziative strutturate appare un elemento meritevole di considerazione».



Il nuovo corso di Uniud

Da quest’anno, per contribuire all’acquisizione di competenze legate allo sviluppo sostenibile, l’ateneo friulano ha arricchito l’offerta formativa attivando il “Corso base sullo Sviluppo sostenibile”. Il corso, interdisciplinare e interdipartimentale, è centrato proprio sugli Obiettivi dell’Agenda Onu 2030. È a disposizione online e on demand per studentesse, studenti e personale tecnico amministrativo dell’ateneo. Le iscrizioni, esclusivamente online, sono aperte fino al 31 maggio. Ulteriori informazioni sono disponibili online sul sito dell’ateneo all’indirizzo https://www.uniud.it/it/didattica/corsi-studenti-iscritti/xl/corsi-in-programma/attivita-formative-trasversali/sviluppo-sostenibile.

LA RICERCA

Scopo primario dell’indagine è stato stimare il livello complessivo di conoscenza rispetto agli obiettivi e le tematiche chiave per la realizzazione di un futuro sostenibile tra i nuovi membri della comunità universitaria. Il questionario presenta tre sezioni: la conoscenza degli Obiettivi e dei temi chiave per la realizzazione di un futuro sostenibile (parte 1), le fonti di informazioni sulla tematica (parte 2) e le aspettative nei confronti dell’università per l’acquisizione di tali conoscenze (parte 3).

Gli studenti partecipanti

Gli studenti dell’ateneo udinese che hanno partecipato all’indagine si sono equamente distribuiti tra i due sessi (F/M: 51/49%). Un terzo di questo campione (34,3%) prima dell’università aveva frequentato un liceo scientifico, come verificatosi anche a livello nazionale (32-39%). Al secondo posto come scuola di provenienza per gli studenti di Uniud si colloca l’istituto tecnico (20,4%). La distribuzione di partecipanti per scuola superiore frequentata è riportata nella figura 1.

La maggior parte degli studenti di Uniud che hanno partecipato all’indagine (42,2%) fa parte dell’area sanitaria (figura 2). Circa i due terzi del campione di matricole a cui è stato sottoposto il questionario presso l’ateneo friulano, come sostanzialmente anche a livello nazionale, non avevano frequentato in precedenza altri corsi di laurea di laurea (tabella 1). Gli studenti con alle spalle un precedente percorso accademico, nella maggior parte dei casi comunque non lo avevano completato. Di particolare interesse specifico, la maggior parte degli studenti (76,8%) dichiara di non aver frequentato in precedenza alcuna attività formativa o corso specifico dedicato agli Obiettivi o alla sostenibilità ambientale (tabella 2).

Conoscenze su Obiettivi e l’Agenda 2030

Le conoscenze dimostrate dagli studenti delle diverse aree, riportate nella tabella 3, risultano nel complesso inferiori rispetto la media nazionale.

Tra i concetti, una conoscenza elevata da parte degli studenti si registra solo per l’effetto serra, verosimile conseguenza dell’ampia copertura mediatica e della maggiore probabilità del tema di essere affrontato dai programmi didattici delle scuole secondarie. Dalla tabella 4, che illustra quante matricole dichiarano di conoscere i concetti indagati, emerge come gli studenti dell’ateneo udinese riportino conoscenze simili a quelle dei colleghi di altre università. Gli indicatori di sostenibilità (tabella 5) sono generalmente poco conosciuti, sia a livello locale che nazionale. Come illustrato nella tabella 6, i soli documenti/modelli dello sviluppo sostenibile per i quali gli studenti mostrano una discreta conoscenza, sia a livello locale che nazionale, sono gli accordi politici internazionali più recenti sui cambiamenti climatici (Accordi di Parigi, 2015) e sul contenimento delle emissioni di gas serra (Protocollo di Kyoto, 1997).

Fonti d’informazione

Nell’ateneo udinese, così come a livello nazionale, lo studio scolastico rappresenta la principale fonte di acquisizione delle conoscenze dichiarate. Seguono l’acquisizione di informazioni tramite la televisione e internet/social network. La tabella 7 rappresenta un prospetto delle principali fonti dalle quali gli studenti affermano di aver reperito le conoscenze che possiedono sulle tematiche relative alla sostenibilità.

Aspettative di apprendimento su Obiettivi e Agenda 2030

Le aspettative degli studenti relativamente ai concetti inerenti allo sviluppo sostenibile sono generalmente da discrete a elevate, con alcune eccezioni (tabella 8). L’interesse risulta più alto per concetti relativi allo sviluppo sostenibile quali l’effetto serra e l’impronta ecologica.

A fronte di una conoscenza contenuta per gli indicatori di sostenibilità, come riportato in tabella 9, le aspettative di apprendimento sono buone, seppur minori rispetto a quelle nazionali e della macro-area geografica considerata. Particolari aspettative di apprendimento sono riportate per l’Indice di sviluppo umano, il Benessere equo e sostenibile e l’Indicatore di impronta ecologica.

Per quanto riguarda i documenti/modelli rilevanti nel contesto dello sviluppo sostenibile e della sua storia (tabella 10), l’interesse da parte degli studenti di Udine risulta maggiore rispetto alla media nazionale. In particolare, è espressa un’aspettativa di apprendimento più elevata per i due accordi internazionali più recenti di Parigi e Kyoto. Si riscontra invece un interesse più limitato per il Brundtland Report, testo chiave per la definizione dello sviluppo sostenibile nella sua accezione attuale, e per il più recente modello economico sostenibile della “ciambella” – doughnut economy, pur essendo proprio quegli stessi temi per cui le matricole mostrano conoscenze minori.