Spazi Attivi con Arci Servizio Civile in Friuli Venezia Giulia

E’ ormai ricorrenza fissa l’iniziativa Spazi Attivi, il ritiro dei giovani in servizio civile solidale con Arci Servizio Civile del Friuli Venezia Giulia a Pinzano al Tagliamento, nel cuore verde del Friuli. Quest'anno la tre giorni si svolgerà tra venerdì 9 e domenica 11 luglio 2021 e sarà all'insegna della scoperta dell'ultimo fiume "selvaggio" d' Europa, protagonista di queste terre, il Tagliamento. I giovani avranno l'opportunità di partecipare ad un laboratorio di Land Art curato dal Maestro d’Arte Nicholas Valvassori, nel quale si prevede di creare un’installazione totalmente naturale e biodegradabile ad impatto ambientale zero, realizzata con terra e argilla del luogo, utilizzata come pigmento per creare un disegno di grande formato (oltre i cento metri di lunghezza). Un’opera non visibile da vicino, bensì da molto lontano, in questo caso dal ponte di Pinzano, punto strategico che permette di godere di una meravigliosa vista sul fiume.



In caso di maltempo invece, per rimanere sempre in tema di connessioni tra arte e natura, verrà organizzato un laboratorio di Kokedama, l'arte giapponese di racchiudere e sospendere le piante in sfere di muschio: al termine dell'esperienza, si potrà ammirare un'installazione aerea all'interno dell'atrio del Comune, una inusuale foresta sospesa che renderà unici e suggestivi gli spazi interessati. Nell’ambito dell’iniziativa è prevista una visita all’Azienda “Borgo delle Mele” nata dal desiderio di far rinascere il borgo Costabeorchia, piccolissimo paesino silenzioso nella Val d’Arzino, e dalla volontà di creare qualcosa di unico che avvicinasse le persone ai prodotti di alta qualità: quasi trenta chilometri tra un frutteto e l’altro necessari per creare varietà autoctone di meleti la cui qualità si vedesse dalla pianta stessa. In programma inoltre una mezza giornata dedicata all’insegnamento delle tecniche di base della canoa sperimentate sia in acqua “ferma” che in leggera corrente. SpaziAttivi a Pinzano è anche un'occasione per entrare in contatto con le persone, condividere esperienze e diffondere culture e saperi tradizionali mettendo al primo posto l'obiettivo di stare assieme e promuovere un esercizio al fare comunità tra i giovani e non solo. Spazi Attivi si avvale della collaborazione del Comune di Pinzano al Tagliamento, Comune di Castelnovo del Friuli, Associazione MaiDireMai-NikoliRečiNikoli, Fattoria Didattica Terre di Agane, Associazione L.A.G.O., Associazione Il Progetto, Somsi di Pinzano al Tagliamento, Asd CUS-Sezione Canoa Udine e con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia.