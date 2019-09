Spazio ai giovani

Si terrà nei Comuni di Castelnovo del Friuli e a Pinzano del Tagliamento dal 27 al 29 settembre SpaziAttivi, iniziativa proposta dall’Associazione Giovanile #MaiDireMai-#NikoliRečiNikoli. Il progetto nasce dall'esigenza di promuovere una riscoperta del territorio regionale da parte dei giovani, capace di attivare forme di turismo solidale, equo e legato alle comunità. Toccando alcuni paesi della nostra Regione - Draga, Sgonico, Muzzana del Turgnano, Pinzano al Tagliamento, Castelnovo del Friuli, Montereale Valcellina - il progetto promuove open day e manifestazioni paesane per dare la possibilità ai giovani di esprimere le loro idee, offrire momenti di riflessione culturale e di ampliamento del proprio pensiero e attirare forme di piccolo turismo a basso impatto.



SpaziAttivi prevede venerd ì 27 settembre alle ore 18.00 al Centro Aggregazione Giovanile di Valeriano l’ incontro di formazione “Fare Comunità” - un modo per conoscersi tra i nuovi volontari di servizio civile della regione e confrontarsi sui temi del loro impegno mentre alle ore 21.00 nella Sala Somsi di Pinzano al Tagliamento Marco Anzovino, educatore e musicoterapeuta, presenterà tra una canzone, un racconto ed una risata, tra note e parole, tra una riflessione, un aneddoto e un’ emozione “Accorgersi e dedicarsi”. Sabato 28 si inizierà alle ore 10.00 al Centro Aggregazione Giovanile di Valeriano con un Focus group sul valore della parola “comunità” con Marco Anzovino Alle ore 15.00 spazio ad un laboratorio con Prove libere di disegno con la luce mentre dalle ore 18.00 alle ore 19.00 nella Sala Consiliare del Comune di Pinzano al Tagliamento sarà allestito un Punto informativo sul bando di Servizio Civile Universale alla presenza di personale competente e postazioni informatiche per formulare e presentare le domande.



La giornata di concluderà a partire dalle 21 al Campo Sportivo di Valeriano con una Festa di Fine Estate con dj set e fotografia lightpainting con realizzazione di immagini collettive luminose. Domenica 29 settembre SpaziAttivi si concluderà con una passeggiata da Pinzano al Tagliamento (appuntamento ore 10.00 Municipio) a Pontaiba per conoscere i cambiamenti che sono intervenuti nell’ambiente negli ultimi 40 anni e da questi capire quelle che sono state le trasformazioni sociali che li hanno determinati.



Da tali riflessioni e dalle problematiche aperte che verranno illustrate, si proverà quindi ad immaginare quale potranno essere gli scenari futuri per questo tipo di comunità e quali dinamiche evolutive si potranno eventualmente innestare per contrastarne il declino e riassegnare loro un senso di rilevanza sociale. SpaziAttivi si avvale della collaborazione di Arci Servizio Civile FVG, Fattoria Didattica Terre di Agane, Collettivo NAIF, Associazione Il Progetto, Circolo Legambiente e Somsi di Pinzano al Tagliamento e con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia. #MaiDireMai-#NikoliRečiNikoli continuerà con le proprie proposte di riscoperta di territori domenica 6 ottobre sul carso triestino con DragainFesta.