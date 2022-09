Speciale annullo per la Mostra filatelica Friûhobby

In occasione della 43esima edizione della Mostra filatelica Friûhobby, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura “43esima Mostra filatelica Friûlhobby - 90esimo anniversario costruzione Palazzo comunale”.

Nell’occasione, sabato 10 settembre, dalle 9 alle 13, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate nello stand allestito nella Palestra ex Gil, in vicolo Campo Sport, a 33050 Mortegliano.

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate allo Sportello filatelico dell’Ufficio postale di Cervignano del Friuli, in via Trieste 84. Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito.