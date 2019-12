Speciale Natale, un regalo per tutti i bimbi

Torna anche quest'anno l’iniziativa “Presepi Fvg – La tradizione che prende forma”, viaggio regionale in una delle più preziose tradizioni italiane a cura del Comitato del Friuli Venezia Giulia dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia e il sostegno della Fondazione Friuli.

Il Giro Presepi è la parte itinerante su tutto il territorio regionale, una guida che censisce le oltre 4mila Natività realizzate artigianalmente nei materiali più vari e in diverse dimensioni, che si possono visitare in tutto il territorio regionale nel corso delle festività.

Gli allestimenti, da quelli monumentali all’aperto a quelli che stanno dentro a una bottiglia, da quelli nelle chiese a quelli inseriti in contesti naturali di grande pregio ambientale, sono sparsi in 172 tra capoluoghi comunali, frazioni e località, suddivisi nelle dodici aree geografiche di Carnia, Tarvisiano, Piancavallo e Dolomiti Friulane, Gemonese, Friuli Collinare e San Daniele del Friuli, Pordenone e dintorni, Udine e dintorni, Cividale del Friuli e Valli del Natisone, Lignano Sabbiadoro e dintorni, Grado, Aquileia, Palmanova e dintorni, Gorizia e Collio, Trieste e Carso.

I presepi saranno esposti anche nella mostra ‘Presepi in villa’, nella dimora dogale di Villa Manin, a Trieste, nelle sedi della giunta regionale e del consiglio, nelle dodici aree geografiche del Giro presepi.

La rassegna Arte presepiale in Fvg a Villa Manin è la parte centrale del progetto, il Concorso scuole, però, ha una valenza didattica e la capacità di unire bambini, oltre 5mila in 15 anni del concorso, genitori e insegnanti. Il concorso, giunto alla sua 15a edizione, intende tramandare l’antica tradizione del presepe alla nuove generazioni, valorizzando il messaggio universale di amore, pace e condivisione che la Natività da secoli trasmette in tutto il mondo.

“In questi anni - ha spiegato Valter Pezzarini presidente del Comitato - sono state oltre 500 le scuole che si sono impegnate a creare opere in grado di trasmettere al meglio questi messaggi. Il gioco di squadra tra insegnanti, alunni e famiglie vince sempre. Noi siamo felici di tramandare i valori che la Natività rappresenta attraverso un concorso pensato proprio per le scuole”.

Tutti potranno votare il presepe realizzato dalle scuole del Friuli Venezia Giulia preferito. Infatti, il settimanale ‘il Friuli’ e il suo sito web sono media partner del concorso, promosso dal comitato regionale Unpli in collaborazione con la Società Filologica. Da metà dicembre fino a metà gennaio si potrà esprimere la propria preferenza tra i modelli in gara attraverso il coupon presente sul giornale, oppure attraverso il voto elettronico sul sito ilfriuli.it.

Alla scuola vincitrice sarà assegnato materiale didattico.



Tutte le informazioni si possono trovare alla pagina Facebook: Presepi in Friuli Venezia Giulia, e sul sito www.presepifvg.it e hashtag #presepifvg