Spes al via con l’economista Enrico Giovannini

Una formula “ibrida” che vuole trasformare le difficoltà della pandemia in opportunità. La settima edizione della Spes, la Scuola di Politica ed Etica sociale voluta dall’Arcidiocesi di Udine, si svilupperà, infatti, secondo due modalità: on line e in presenza.



La prima, Spes Web, è un calendario di sedici appuntamenti che ospiteranno voci autorevoli del panorama nazionale e che saranno trasmessi sul canale You Tube e sulla pagina Facebook della Spes. Chiunque potrà quindi seguire gli incontri, una scelta, questa, tesa a offrire un’occasione di formazione a una vasta platea di persone, non solo dunque a coloro che hanno intenzione di spendersi in politica, ma anche a chi desidera alimentare e maturare una cittadinanza più consapevole e informata. Filo rosso del percorso sarà una progressiva conoscenza di quell’ecologia integrale di cui ci parla papa Francesco nella sua enciclica 'Laudato si’'.



Si inizia dunquealle 20.20 con il modulo '' a dialogare su 'Rischi e opportunità' sarannoeconomista e già ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del Governo Letta, e il direttore della Spes,. A declinare il tema su 'Ambiente e salute' sarà invece,, medico e presidente dell’Istituto superiore di Sanità.Accanto a 'Spes web' ci sarà 'Spes Lab', incontri in presenza riservati a giovani under 30 e che avranno per protagonisti esperti del territorio, amministratori e operatori del sociale. Gli appuntamenti di 'Spes Lab' saranno a cadenza mensile e si terranno il sabato dalle 9 alle 13, a Udine al centro culturale Paolino d’Aquileia. Le iscrizioni sono ancora aperte ().: a novembre 'Alle radici del problema' (con Susy Zanardo e Silvia Landra); a dicembre 'Non è solo un problema ambientale' (con Elena Granata e Alberto Peratoner); a gennaio 'In ascolto della Parola' (con Jan Luis Ska e Monica Martinelli); a febbraio 'Verso un modello sostenibile' (con Alessandra Smerilli e Gabriele Gabrielli); a marzo 'La sfida difficile' (con Pietro Ichino e Mario di Ciommo); ad aprile «Un Paese bloccato»(con Pierluigi Castagnetti ed Elena D’Orlando); a maggio 'Educare al cambiamento' (con Luca Peyron e Chiara Giaccardi).