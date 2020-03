Spesa: code davanti ai negozi e online

Non appena la Regione Fvg ha reso note le nuove disposizioni per i cittadini, tra le quali è prevista la chiusura dei supermercati la domenica, i friulani si sono organizzati per fare la spesa.

Ordinatamente distanziati, come prevedo le norme, quelli che hanno raggiunto i negozi hanno atteso pazientemente il proprio turno di ingresso, regolato da personale che consente di entrare, in piccoli gruppi solo quando sono usciti altri clienti che hanno terminato i propri acquisti. Niente famiglie: c’è una sola persona per carrello. Al massimo c’è una mamma con la sua bambina, entrambe con la mascherina.

In fila, l’attesa mette a disagio le persone. Molti, pur all’aperto, indossano guanti e mascherine.

All’interno dei supermarket alcuni reparti sono chiusi: abbigliamento, cartoleria, casalinghi non sono accessibili, recintati dal nastro segnaletico bianco e rosso e con la merce esposta coperta da teli di plastica. La chiusura delle corsie crea un percorso insolito, delimitato, una sorta di labirinto, ma quasi nessuno ci fa caso: tutti sono concentrati a completare la spesa e ad andarsene presto.

La maggior parte dei prodotti alimentari e di pulizia sono disponibili, tranne rare eccezioni, poiché da giorni è impossibile trovare guanti in lattice monouso, Amuchina e, ovviamente, mascherine.

La musica cui da tempo siamo abituati mentre facciamo la spesa (e che spesso ci risulta decisamente fastidiosa), adesso è spenta: si ripetono solo alcuni messaggi che invitano i clienti a trattenersi in negozio solo il tempo necessario a fare la spesa. Gli sguardi tra i clienti sono fugaci, se ci si scambia un saluto il tono di voce è alterato, la cortesia dei commessi è ostacolata dall’uso dei presidi di sicurezza.

Ai banconi di pesce o affettati una striscia per terra indica la distanza da tenere, mentre alla cassa non c’è fila, perché non c’è ressa di clienti, e un responsabile controlla la distanza di un carrello dall’altro.

Una operazione comune come quella di fare la spesa, quindi, ai tempi del coronavirus si trasforma in un’esperienza anomala, inquietante.

Ecco perché la scelta di ordinare i prodotti online e di farseli consegnare a casa potrebbe essere vincente. Scriviamo “potrebbe”, perché si tratta di un’ipotesi. Oggi non si può fare.

La catena francese Carrefour, dotata da tempo di un servizio a domicilio, ha avviato una sorta di “fila virtuale” persino per accedere al portale di acquisti online, mentre la app ‘Supermercato24’, che mette in collegamento la domanda e l’offerta di alcuni dei maggiori operatori della grande distribuzione (Iperconad, Carefour, Panorama, Super A&O e Lidl) segnala che la disponibilità del servizio consegne è terminata.