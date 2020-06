Spesa solidale con Croce Rossa e Despar

Un piccolo gesto, una grande occasione di aiuto! La Croce Rossa Italiana del Friuli Venezia Giulia promuove in collaborazione con 47 punti vendita del Gruppo Aspiag (Despar, Interspar, Eurospar), una giornata per la raccolta di alimenti e prodotti per l'igiene da distribuire nella nostra Regione alle migliaia di persone in difficoltà (14.208 assistiti nel 2019 a cui negli ultimi tre mesi si sono aggiunti ulteriori 3552 assistiti).

Sabato 6 giugno si potrà fare la spesa nei negozi aderenti. Cri Fvg fa appello alla sensibilità della cittadinanza e ringrazia anticipatamente tutti coloro che generosamente aderiranno all'iniziativa donando generi di prima necessità.

In particolare, il suggerimento è quello di acquistare olio, succhi di frutta, tonno, crackers/grissini, carne in scatola, fette biscottate, pelati, biscotti, sughi pronti, alimenti prima infanzia, zucchero, caffè, latte Uht, marmellata, prodotti per l'igiene e la cura della persona e prodotti per l'igiene della prima infanzia.