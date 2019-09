Spettacolo dedicato a tutti i 25enni friulani

Appuntamento da non perdere, venerdì 13, alle 18.30, presso la Sala Corgnali della biblioteca civica Joppi, quello dedicato ai 25enni e non solo per uno spettacolo di e con Dino Persello e Arlef, intitolato ‘Stâ Kalm Friuli Doc!?!’.

“Se compi 25 anni nel 2019 allora sei nato lo stesso anno del Friuli Doc - afferma Maurizio Franz, assessore alle Attività produttive, Turismo e grandi eventi, rivolgendosi direttamente ai ragazzi della provincia - e questo significa che la 25a edizione del Friuli Doc non è solo la festa di Udine e dell’eccellenza enogastronomica friulana, ma è anche la tua festa!”

L’originale spettacolo “Stâ Kalm Friuli Doc!?!” sarà uno degli eventi culturali di Friuli Doc 2019, per valorizzare i veri protagonisti di questo progetto, i venticinquenni della provincia friulana, nati appunto nel 1994 e che hanno condiviso con la kermesse udinese i loro primi ‘vagiti’. Il conduttore dello spettacolo, Persello, ha definito l’evento “prove di teatro minimo!” e come da sue recenti ‘virate artistiche’ si presenterà al pubblico dei venticinquenni con lo stile che lo contraddistingue, con l’intento di ‘dragare e sfruculiare’ spericolatamente le profondità delle anime dei presenti.

“Non sarà una cosa per niente facile e scontata” - dice Persello - “ma da sempre mi piacciono e mi stuzzicano tutti i progetti intelligenti, curiosi, coraggiosi e di buon senso, come questo!”.

Contestualmente allo spettacolo, peculiari saranno le incursioni di Arlef (Agenzia Regionale per la lingua friulana), con le sue recenti App.

L’evento diventerà in questo modo un mix di indiscrezione, interesse, aspettativa, singolarità, audacia, e comunque di alto profilo civico. Al termine ci sarà una sorpresa per tutti i partecipanti.