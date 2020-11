Spid obbligatorio per gli italiani residenti all'estero

Dal prossimo 28 febbraio 2021, come previsto dal Decreto Semplificazioni, per accedere al portale dei servizi consolari Fast It si dovranno utilizzare le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Fast It è un portale dei servizi consolari dedicato ai cittadini italiani residenti all’estero per comunicare, direttamente da casa, con la PA.

Per richiedere le credenziali SPID, come riferisce il Ministero degli Affari Esteri sul proprio sito, bisogna essere cittadini italiani maggiorenni, avere un documento di identità italiano in corso di validità, il codice fiscale italiano, un indirizzo di posta elettronica ed un numero di cellulare.

Tutte le informazioni sul sito: https://serviziconsolari.esteri.it/ScoFE/index.sco