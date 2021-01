Spid, prenotare un appuntamento nelle Poste è più facile

Da oggi è possibile prenotare tramite l’App Ufficio Postale o via WhatsApp un appuntamento per il rilascio dell’identità Digitale SPID presso gli Uffici Postali.



I sistemi di prenotazione a distanza che consentono di riservare l’accesso per il rilascio dell’Identità Digitale oltre ad offrire la possibilità di prenotare tutte le operazioni sia finanziarie sia postali, sono disponibili in 66 Uffici Postali della regione:



UDINE: Buja, Udine via Bersaglio, Udine Centro via Vittorio Veneto, Pasian di Prato, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, Cividale del Friuli, Cervignano del Friuli, Tolmezzo, Feletto Umberto, Udine Piazzale Valle del But, Tarcento, Latisana, Palmanova, Udine via del Freddo, Manzano, Tricesimo, Gemona del Friuli, Lignano Sabbiadoro, Udine via Roma, Udine via Tricesimo, San Giovanni del Natisone, Udine via Pozzuolo, Udine via Forze Armate, Udine via San Daniele, Codroipo, Udine via Forni di Sotto, Udine viale Palmanova.



: Montereale Valcellina, Fontanafredda, Porcia, Pordenone Santa Caterina (Poste centrali), Sacile, Spilimbergo, Pordenone via Montereale, Maniago, Azzano Decimo, Aviano, Fiume Veneto, Pordenone via Baracca, Cordenons, San Vito al Tagliamento.: Cormons, Monfalcone, Gorizia via Verdi, Gradisca d’Isonzo, Ronchi dei Legionari, Gorizia via Rossini, Grado, Staranzano.: Villa Opicina, Muggia, Trieste via Settefontane; Trieste Centro Piazza Vittorio Veneto, Trieste via Marconi, Trieste Piazza Verdi, Trieste via Santa Caterina, Trieste via Colombo, Trieste via Pascoli, Trieste via Caboto, Trieste Strada Vecchia dell’Istria, Trieste via Moreri, Trieste via Bramante, Trieste via Giulio Cesare, Trieste via Mauroner, Trieste Piazza XXV Aprile.Per prenotare l’operazione tramite l’App Ufficio Postale è sufficiente scaricare gratuitamente l’applicazione sul proprio smartphone o tablet e selezionare il tipo di servizio richiesto tra SPID e le altre operazioni, il giorno e l’orario preferito per svolgere l’operazione.Per richiedere il ticket elettronico con WhatsApp è invece necessario memorizzare sul proprio smartphone il numero 3715003715. Il cittadino dovrà avviare una chat e un operatore virtuale di Poste Italiane risponderà proponendo, tra le varie opzioni, la prenotazione del ticket.Digitando poi il Comune, indirizzo e numero civico di riferimento, al cliente sarà proposto l’Ufficio Postale più vicino con l’indicazione del primo appuntamento disponibile per la prenotazione. In caso di accettazione verrà inviato un codice di prenotazione che verrà “chiamato” sul display dell’ufficio postale al momento dell’appuntamento.Poste Italiane ricorda inoltre che è possibile richiedere SPID comodamente da casa tramite l’App PosteID per tutti i cittadini in possesso di un passaporto o di una carta d’identità elettronica.