Spilimbergo premia l'azienda Trevisanutto

Doppio appuntamento all'insegna dell'arte musiva per l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari forestali ittiche e montagna, Stefano Zannier, che oggi a Spilimbergo ha partecipato in Comune alla consegna del premio all'azienda musiva Trevisanutto ed ha visitato la scuola mosaicisti dove è stata realizzata una copia del marchio IoSonoFVG in tessere di mosaico.

"È un piacere e un onore essere qui, a titolo personale e a nome della Presidenza regionale, a rendere omaggio a uno dei simboli viventi di Spilimbergo e dell'artigianato del Friuli Venezia Giulia" ha detto Zannier riferendosi all'azienda Trevisanutto che "successo dopo successo, di generazione in generazione, ha dimostrato come anche le piccole realtà possano affermarsi a livello internazionale, grazie all'alta qualità del lavoro svolto, all'attenzione nella scelta dei materiali locali e alla valorizzazione del legame con il proprio territorio, con la propria storia e le proprie tradizioni". La ditta ha da poco ricevuto un prestigioso incarico per la decorazione di una stanza del palazzo reale in Thailandia.

"Grazie a realtà come questa il mosaico è divenuto uno dei simboli per eccellenza della nostra terra e la punta di diamante di una cittadina ormai affermatasi nel globo come Capitale dell'arte musiva" ha chiosato l'assessore.

Zannier ha quindi rivolto "un ringraziamento di cuore alla Scuola Mosaicisti del Friuli" per la realizzazione del marchio IoSonoFvg in mosaico.

"Pensato per valorizzare le produzioni locali di qualità e poi le eccellenze del territorio regionale, il marchio IoSonoFVG non poteva trovare esempio migliore della Scuola per testimoniare il suo messaggio di fondo: rispetto per la propria Storia; salvaguardia delle proprie tradizioni; legame con la propria terra; incentivo all'innovazione; apertura al mondo. Alla Scuola l'augurio di altri 100 anni altrettanto splendidi come quelli appena trascorsi" è stato il messaggio di Zannier.