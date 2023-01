Spilimbergo, studenti a scuola di cooperazione

Insegnare in classe l'auto-imprenditorialità e la cultura d’impresa cooperativistica: questo l'obiettivo del progetto didattico "In viaggio verso la cooperazione", che per due anni sarà realizzato all'Istituto Il Tagliamento di Spilimbergo in collaborazione con Confcooperative Pordenone, il sostegno di Friulovest Banca e la partecipazione delle cooperative Vivai cooperativi Rauscedo, Frutta Friuli, Albergo diffuso di Barcis, Valcellina cooperativa e Ortoteatro.

"Questo progetto - spiega il presidente di Confcooperative Pordenone Luigi Piccoli - permetterà agli studenti di sperimentare concretamente la cooperazione, modello di impresa diffuso ed importante nel territorio in cui opera la scuola superiore. Oltre a formarli per il loro futuro lavorativo, confidiamo che questa esperienza possa essere per loro anche il modo per conoscere i principi fondanti della cooperazione, che sono partecipazione, mutualità e democrazia. Un sentito ringraziamento alla dirigenza dell'istituto Il Tagliamento per la collaborazione con i nostri uffici, guidati dal direttore Marco Bagnariol, alla nostra funzionaria Barbara Turchet, che ha curato il progetto, nonché alle cooperative che hanno deciso di partecipare promuovendo anche la collaborazione intersettoriale che tanto è importante all'interno di Confcooperative".

"Questo progetto - aggiunge la dirigente scolastica de Il Tagliamento Lucia D’Andrea - punta a facilitare il passaggio e la sinergia tra scuola e mondo del lavoro, valorizzando la collaborazione e il protagonismo degli studenti, le differenze e la dimensione della solidarietà. Ringraziamo Confcooperative Pordenone per il lavoro che, interfacciandosi con la docente di riferimento professoressa Francesca Aprilis, per due anni permetterà di raggiungere questi fondamentali obiettivi”.

Nel primo anno le attuali classe quarte (sei sezioni totali) parteciperanno a lezioni con professionisti di Confcooperative Pordenone e visiteranno le cooperative del territorio che hanno dato la loro adesione al progetto. Si tratta dei Vivai cooperativi Rauscedo per il percorso Agrario Ambiente e Territorio; Frutta Friuli per il percorso Agrario produzione trasformazione; l'Albergo diffuso di Barcis e la cooperativa Valcellina per il percorso Turistico. Friulovest Banca di credito cooperativo aiuterà gli studenti a comprendere i temi legati alla finanza ed alla sostenibilità dell'impresa. A fine anno scolastico gli studenti meritevoli segnalati dal docente di riferimento torneranno nelle cooperative per seguire Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, in modo da iniziare a progettare il proprio futuro.

Nel secondo anno di attività verrà sperimentata una esperienza di impresa cooperativa simulata.

Prime lezioni dalla seconda metà di gennaio mentre il 16 marzo prossimo si terrà un incontro riservato agli studenti nell'auditorium scolastico a cui parteciperanno il presidente di Confcooperative Luigi Piccoli, il direttore Marco Bagnariol, i referenti di area e il presidente di Soform – ente di formazione accreditato e società di sistema di Confcooperative Pordenone - Fabio Dubolino. Parteciperà il gruppo giovani di Confcooperative Pordenone e l'incontro sarà moderato da Lucia Roman della cooperativa Ortoteatro.