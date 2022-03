Sport e solidarietà, Andos e Gesteco Cividale insieme contro il tumore al seno

Una collaborazione che nasce da caratteristiche comuni: l'impegno, la passione e la capacità di lottare nonostante le difficoltà. Sport e solidarietà si incontrano in una nuova alleanza che vede le Aquile della Gesteco Cividale schierate a supporto dell'Andos di Udine, che da oltre 30 anni sostiene le persone che vengono colpite da carcinoma mammario.



Per il secondo anno di fila, infatti, la squadra di basket che milita nel girone B di serie B, ha centrato la qualificazione alle Finali di Coppa Italia, in programma a marzo a Roseto degli Abruzzi, e, per l'occasione, ha preparato una maglia celebrativa dedicata a Cividale del Friuli: 12 divise gialle e 12 divise blu, pezzi unici che saranno poi messi all'asta per raccogliere fondi destinati proprio a supporto dell'attività dell'Andos di Udine.



La presentazione delle nuove divise si terrà l'8 marzo alle 11.30, in occasione della Festa della Donna, nei nuovi spazi Andos al primo piano del Città Fiera di Torreano di Martignacco. Sarà presente tutta la Gesteco e madrine d'eccezione.



"Voglio ringraziare la Ueb Gesteco Cividale per questa iniziativa di solidarietà – commenta la presidente Andos Udine, Mariangela Fantin -. È grazie a gesti come questi che possiamo continuare il percorso a fianco di chi è stato colpito da neoplasia mammaria, per dargli supporto e speranza; un percorso che si sviluppa in diverse attività: dal sostegno psicologico, ai consigli nutrizionali e alla consulenza chirurgica e legale, dall’organizzazione di eventi di informazione e sensibilizzazione alle visite senologiche gratuite nel nostro ambulatorio".