Sport per imparare i segreti della fisica e della meccanica

Imparare i segreti della fisica e della meccanica attraverso lo studio degli sport. La scienza non è mai stata così accattivante per i giovani come nel progetto promosso dal Centro internazionale di scienze meccaniche (Cism) di Udine in collaborazione con i quattro licei della città (il classico Stellini, gli scientifici Marinelli e Copernico e il tecnologico Malignani), l’Agenzia regionale per il diritto allo studio (Ardis) e con il sostegno della Fondazione Friuli.

In questi giorni, infatti, un doppio appuntamento a Palazzo del Torso, in piazza Garibaldi, sta mettendo a confronto gli studenti con alcuni professori giunti in Friuli dalle migliori università del mondo e che già collaborano con il Cism per i corsi solitamente rivolti ai ricercatori.

Ai ragazzi, che sono 60 (15 per ogni liceo) selezionati in base alla loro attitudine verso le materie scientifiche e buona conoscenza dell’inglese, vengono illustrati modelli matematici applicati alle diverse discipline sportive.

Il primo incontro si è svolto martedì pomeriggio: ha riguardato la “Fisica del ciclismo” ed è stato tenuto dal professor Christophe Clanet del Centre national de la recherche scientifique di Parigi e del Politecnico di Palaiseau sempre in Francia.

Il secondo appuntamento è per giovedì e ha come protagonista il baseball (“Physics of Baseball”). Sarà tenuto dalla professoressa Anette (Peko) Hosoi del Massachusetts Institute of Technology (Mit) di Cambridge negli Usa.

“Il Cism offre l’unico luogo in Friuli in cui uno studente può entrare in contatto con i professori delle migliori università del mondo – spiega il rettore del Cism Alfredo Soldati -. Per incuriosirli abbiamo scelto di usare un tema molto popolare e vicino ai giovani, quale è lo sport, analizzando il movimento attraverso modelli matematici. Questo progetto guarda con particolare attenzione alla componente femminile dei licei, per superare lo stereotipo che le materie tecniche sono esclusiva dei maschi”.