Sport, stelle e socializzazione a Ursinins di Buja

In occasione della ripresa dei festeggiamenti a Ursinins di Buja, interrotti in questi anni difficili causa Covid, ci si può tornare a divertire stando assieme e sfruttando una delle interessanti possibilità che l'organizzazione ha messo a punto per sabato 10 settembre. In collaborazione con il gruppo Quelli della notte di Ragogna - Gufi itineranti, sarà possibile effettuare una magnifica ricognizione del territorio in notturna, arrivando per sentieri non conosciuti alla Croce illuminata che sovrasta Monte di Buja.

Saranno costituiti diversi gruppi di partecipanti suddivisi a seconda della propria performance sportiva gruppo corsa, andatura veloce e andatura benessere. I gruppi saranno guidati in andata e ritorno da appositi capogruppo con le torce ad alta visibilità.

Ai partecipanti si raccomanda di munirsi di scarpe adatte allo sterrato e di una fonte di luce (pila frontale/manuale) e, per chi fosse abituato a usarli, bastoncini da trekking.

In zona Belvedere, sul monte di Buja ci sarà un ristoro per tutti i partecipanti e una sosta culturale molto interessante: le giovani buiesi Alice Pia Ziraldo e Sofia Baggio, classificatesi al secondo posto nel concorso XXII Settimana Nazionale dell'Astronomia, indetta dal Ministero dell’Istruzione, dalla Società Astronomica Italiana, insieme all’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e al Planetario Pythagoras di Reggio Calabria, illustreranno le costellazioni e la loro mitologia.

Le iscrizioni alla serata sportiva inizieranno alle 19 nello stand della sagra a cura della organizzazione al costo di 5 euro (che comprende camminata guidata, ristoro, evento culturale e pastasciutta al rientro). Durata circa due ore.

Un evento da non perdere, perché oltre all'aiuto che viene dato alla sagra dopo questi anni di riposo obbligato, il divertimento e il piacere di una serata allegra sarà un forte incentivo a partecipare.