Sportelli aperti per aiutare le famiglie degli studenti stranieri

La realtà multietnica di Monfalcone è entrata ovviamente anche nelle scuole. L'istituto comprensivo Randaccio accoglie 25 etnie diverse, “ma la nostra scuola - spiega la dirigente Giorgia Miglioranzi – non è diversa da altre realtà italiane. L'ostacolo più difficile da superare è quello della lingua, ma la scuola da sola non basta. E' necessario che si crei una rete, un'alleanza che unisca scuola, Comune, Regione, servizi sociali e associazioni del territorio il cui obiettivo sia l'inclusione di tutte queste persone che hanno culture differenti.



Il lock down, però, ha fatto emergere fragilità nascoste.

“La principale è l'analfabetismo digitale – continua Miglioranzi – che non riguardava soltanto gli stranieri. A parte l'assenza di strumenti a casa i genitori italiani e stranieri non sapevano neanche come entrare nel registro elettronico della scuola. Impossibile per chi non sa neanche far scorrere la barra degli strumenti, o scrivere una mail”.



Un passo importante è stato fatto con l'apertura, lo scorso gennaio, dello sportello di aiuto per i genitori degli alunni stranieri.“Lo sportello - conclude Miglioranzi - nasce all’interno del Fami (Fondo asilo, migrazione e integrazione) ed è gestito dalla società cooperativa sociale 'Murice'. E' attivo alla media Randacci e all'asilo Collodi due pomeriggi alla settimana. Il primo problema da affrontare è stato tradurre in bengalese la parola sportello”.Il servizio offre un aiuto ai genitori anche per compilare le rischieste per la mensa, piuttosto che per gli abbonamenti all'autobus. “Lo sportello - spiega(nella foto), referente della Murice - nasce in collaborazione con gli insegnanti che indirizzano i genitori dei loro alunni e ci segnalano le situazioni più a rischio. L'obiettivo è favorire l'integrazione”.Non sono pochi i problemi di comprensione con la comunità dei bengalesi, la più presente anche a scuola.“Mentre molti uomini non hanno bisogno nemmeno dell'aiuto di un mediatore, le madri – spiega Vivoda - parlano soltanto la loro lingua e mantengono intatte le tradizioni. Le maestre della scuola dell’infanzia non capivano perché le mamme non volessero il tempo pieno per i figli, importante occasione d'inclusione. Alla fine hanno scoperto che una donna vale soltanto per la cura dei figli e quindi li imbocca anche fino ai cinque anni. Ma è più grave che entrambi i genitori non capissero l'importanza dell'obbligo scolastico anche per le bambine”.Un altro strumento utile è lo sportello d'ascolto, d'informazione/orientamento a Staranzano e Gorizia apeto dal 2019. “Questi sportelli - conclude Vivoda – offrono assistenza legale, ricerca lavoro e casa, orientamento ai servizi territoriali. Lo gestisce Maria Rosolini, operatrice legale”