Sportello online per i lavoratori della scuola

Vista la difficoltà del personale della scuola in questa emergenza la Flc Cgil di Gorizia ha pensato di aprire uno sportello online per tutti i lavoratori della scuola, docenti e Ata.

“Attiviamo questa modalità anche per contribuire in modo fattivo al contrasto delle espandersi della pandemia, cercando una modalità da remoto in modo da far spostare le persone il meno possibile, fornendo nel contempo una consulenza adeguata e un supporto ai lavoratori e alle scuole in questo momento di difficoltà, augurandoci che presto si possa sperare in una soluzione positiva nel contrastare l'epidemia del Covid”.

Il servizio è attivo da oggi, con cadenza settimanale, ed è aperto a tutti. Ci si potrà rivolgere per chiarimenti, domande, approfondimenti tematici, informazioni sul contratto nazionale; inoltre, si potranno prenotare appuntamenti per questioni personali.

Lo sportello sarà attivo tutti i giovedì dalle 15 alle 17 fino al 17 dicembre; riprenderà da gennaio con l’invio di nuovo link.

Per il collegamento si può utilizzare questo link Google Meet