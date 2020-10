Spossati, spaventati o semplicemente incoscienti

Abbiamo selezionato alcuni casi emblematici di interventi del Soccorso alpino negli ultimi due mesi che testimoniano una certa impreparazione delle persone soccorse.

Il 20 luglio tre friulane di 21 anni hanno chiamato alle 13.30 il Nue 112 durante un'escursione a sud del ponte di Moggio sul Fiume Fella. Le ragazze si sono fermate a quota 570 metri in preda al panico. Il sentiero non presentava particolari difficoltà, ma la zona aveva un aspetto relativamente selvaggio che ha spaventato le ragazze. Una di loro presentava evidenti segni di spossatezza.

Il 9 agosto un quarantanovenne di Gemona è stato soccorso attorno alle 14 al rientro dal Monte Cogliàns, dove si trovava quando ha iniziato a dare segni di stanchezza e cedimento. Due tecnici del Soccorso alpino hanno tentato di accompagnarlo giù, ma l'uomo non riusciva a proseguire ed è stato affidato all'elisoccorso, che lo ha recuperato e condotto in ospedale.



Il 23 agosto, ha chiamato il Nue 112 dalla cresta del Monte Laura, sulla quale si era fermato per spossatezza ad una quota di circa 1.000 metri. Sul posto è stato inviato l'elicottero della Protezione Civile., essendosi basato su alcune indicazioni che davano un tempo di tre ore per l'escursione.Il 31 agosto una escursionista tedesca di 27 anni è rimasta bloccata dal maltempo e dalla neve in cima al Monte Mangart , in territorio sloveno. Lanon era in grado di camminare ed è quindi stato necessario imbarellarla. In cima soccorritori italiani e sloveni.L’11 settembre i volontari di Trieste sono intervenuti nel tardo pomeriggio in Val Rosandra per portare in salvo. I ragazzi avevano raggiunto il torrente percorrendo il sentiero e anziché tornare indietro per lo stesso. Ad un certo punto non sono riusciti più a proseguire né in salita né in discesa, bloccati ad un centinaio di metri di distanza dalla cascata.