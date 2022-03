Sprofonda nel lago ghiacciato, ma è un'esercitazione

Soccorso a una persona sprofondata in acqua, mentre camminava sul lago ghiacciato. E' questo il filo conduttore di due giornate di addestramento che hanno visto impegnati soccorritori acquatici di superficie e sommozzatori che la Direzione regionale Vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia ha organizzato al lago inferiore di Fusine nel Comune di Tarvisio.

Durante le due giornate addestrative sono state eseguite varie manovre di avvicinamento, recupero e trasporto in zona sicura di una persona caduta nelle gelide acque, applicando anche le tecniche di primo soccorso sanitario per ipotermia.

Questi addestramenti servono a mantenere alta la capacità di risposta operativa per un possibile intervento di soccorso in simili scenari, operando con la massima sicurezza possibile per gli infortunati e per i soccorritori.

Alle due sessioni addestrative hanno partecipato complessivamente 50 Soccorritori Acquatici di Superficie dei comandi Vigili del fuoco di Gorizia, Pordenone, Udine, Trieste e i sommozzatori del Nucleo regionale di Soccorso Subacqueo e Acquatico di Trieste.