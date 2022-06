Staffetta Alpina, da Remanzacco a Gemona

La Staffetta Alpina, 1.500 chilometri da Ventimiglia a Trieste per celebrare i 150 anni delle Penne Nere, ha vissuto oggi la sua 21esima tappa, da Remanzacco a Gemona. Domani, venerdì 1 luglio, appuntamento con la penultima Tappa, da Venzone a Udine.

Tornando alla frazione odierna, la presenza della Sindaco Daniela Briz, di alcuni assessori e consiglieri, ha testimoniato come la comunità di Remanzacco sia sempre vicina agli uomini e donne dell’Esercito e in particolare delle Truppe Alpine.

La staffetta è partita con in testa il Ten. Col. Pascoli, Comandante del Gruppo “Conegliano”, e ai lati quattro elementi della Sezione Ana di Cividale del Friuli, il Past President di Sezione, Tenente Parpinel con gli Alpini Gariup, Podorieszach e Bucovaz, quest’ultimo di 81 anni, salutata con il “Canto degli Italiani” dai giovani del Centro estivo Comunale che hanno inteso cosi omaggiare il passaggio della fiaccola della memoria e tradizione alpina.

Da Remanzacco la Staffetta si è diretta verso Cividale dove, alla presenza di un nutrito numero di gagliardetti, vessilli e labari in rappresentanza delle articolazioni sul territorio dell’Ana, è avvenuto il passaggio di testimone tra il III Artiglieria e l’Ottavo reggimento alpini.

Durante il momento di omaggio e ricordo al monumento dedicato ai battaglioni alpini Cividale, Val Natisone e Monte Matajur, al cospetto della loggia del Palazzo Comunale, in piazza del Duomo, il Vice Sindaco Roberto Novelli ha portato il saluto dell’Amministrazione Comunale e dei rappresentanti in Parlamento.

Il percorso della staffetta in zona di Cividale non poteva non passare dal Santuario della Beata Vergine Maria di Castelmonte, dove la Fiaccola è stata benedetta dal cardinal Gualtiero Bassetti, Presidente emerito della CEI (Conferenza Episcopale Italiana) che, oltre a essersi complimentato con il Comandante dell’Ottavo Col. Colussi per l’encomiabile iniziativa ha voluto intonare il Canto “Signore delle Cime”, uno tra i più noti fra gli alpini e non solo.

La nuovissima sede del Gruppo Ana di Torreano ha ospitato per un “Rancio Alpino” tutti i partecipanti alla tappa che, al loro arrivo, sono stati ricevuti da una cornice di 30 ragazzi dell’Oratorio estivo della parrocchia di Torreano. A suggellare lo spirito che accompagna l’iniziativa della staffetta simbolicamente l’Alpino più anziano, Mario, di 81 anni, ha donato il Tricolore al piccolo Riccardo, di 6 anni.

Dopo Cividale, la Staffetta si è diretta verso Gemona del Friuli, città simbolo di questa terra, che più di ogni altra si lega alla storia degli Alpini. ll 6 maggio 1976 una scossa pari a 6.5 della scala Richter con epicentro tra Gemona e Artegna devastò il Friuli. L’Associazione Nazionale Alpini, guidata dal presidente Franco Bertagnolli, intervenne prontamente in soccorso dei fradis furlans. Organizzati in cantieri, migliaia di Alpini si spesero con impegno in un lavoro incessante che il popolo friulano non ha mai dimenticato, intervento che costituirà anche l’embrione della attuale Protezione Civile nazionale.

Per l’assiduità dimostrata l’Ana venne nominata dal Congresso Usa referente per il programma “Agency of International Development” di aiuti umanitari al Friuli, pari a un importo di circa 53 miliardi di lire, grazie a cui saranno costruiti centri residenziali e scuole in numerosi comuni colpiti dal terremoto.

Il violento terremoto coinvolse anche gli Alpini della Julia di stanza a Gemona; nel crollo di gran parte delle palazzine della Caserma Goi - Pantanali si dovette registrare la perdita di 29 giovani vite fra Artiglieri e Alpini che quella sera si trovavano in servizio.

Pur colpite da un evento di tale portata, tutte le penne nere della Julia, unitamente a personale degli Enti dell’Esercito stanziati in Friuli, contribuirono in maniera determinante alla rimozione delle macerie, alla ricerca dei dispersi e al sostegno della popolazione.

In occasione del raduno degli 11 cantieri di lavoro dell’Ana e per commemorare il 40esimo anniversario del terremoto del Friuli, nel 2016 la città di Gemona ha concesso la cittadinanza onoraria alla Brigata Julia nel ricordo del Battaglione Gemona, disciolto negli anni ’90, ricco di tradizioni e di storia come l’evento dell’affondamento nel 1942 del Galilea.

A Gemona, la Fiaccola, formata da ben 10 staffettisti tra Sezione Ana di Udine, di Cividale e i militari in servizio all’Ottavo e alla Base Logistica dell’Esercito di Tarvisio, portata dal Sottufficiale di Corpo I Luogotenente Ciabrelli, ha reso omaggio al monumento ai Caduti della Julia nella Caserma Goi-Pantanali.

Poi si è recata in piazza Battaglione Gemona per un secondo omaggio ai Caduti. Da segnalare che hanno fatto parte della staffetta che ha percorso le vie del centro di Gemona, l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, il vice Sindaco di Gemona Loris Cargnelutti e Jacopo Stafuzza, collaboratore della facoltà di scienze motorie dell’Università di Udine. Presente alle cerimonie il personale dell’aliquota Logistica dell’Accademia Militare di Modena, i cui allievi del I anno saranno impegnati in addestramento, nei prossimi giorni, a Gemona, per il loro ciclo formativo.

Un altro passaggio denso di significato per gli alpini della Julia è stato quello al Monumento Faro Divisione Julia, situato sul Monte Bernadia, a Tarcento, cittadina che è fu sede di reparto con la presenza degli Alpini nella Caserma Giavitto. Sul Bernadia, che con i suoi 850 metri sovrasta la città, è stato eretto il monumento dedicato a tutti i caduti della Julia.

Era il 14 settembre 1958 quando gli sforzi dei Gruppi del tarcentino e della Val Torre finalmente si coronarono con la costruzione di un’opera in cemento armato, composta da una cappelletta votiva sormontata da due penne protese verso il cielo a ricordo perenne ai Caduti di tutte le guerre e a quelli della divisione Julia in particolare.

La posa della prima pietra il 26 settembre; quattro anni più tardi, il 16 settembre 1958, l'inaugurazione dell’opera. Il 6 settembre dell’anno seguente, nella cappelletta del monumento, furono deposti i resti di sei Caduti della Prima e Seconda Guerra Mondiale, dando all’opera il crisma di Sacrario.