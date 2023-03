Stagione dello sci al capolinea

Sta per chiudere la stagione sciistica del Friuli Venezia Giulia e nei poli della regione fino al 26 marzo rimarrà aperta solo una parte degli impianti, tranne a Sella Nevea, dove si potrà sciare fino al 10 aprile.

Negli scorsi giorni, anche in considerazione dell’aumento delle temperature e in vista della conclusione dell’inverno, alcuni impianti sono stati chiusi al pubblico e altri termineranno il servizio nel fine settimana, rimanendo in parte operativi fino a domenica 26 marzo, ultimo giorno in calendario per i comprensori di Forni di Sopra, Piancavallo, Ravascletto-Zoncolan, Sappada-Forni Avoltri e Tarvisio.

Da lunedì sono entrate in vigore le tariffe di bassa stagione e dal 20 marzo – fino alla domenica successiva – nei comprensori interessati dalla parziale apertura di impianti e piste sarà applicato un ulteriore sconto del 30 per cento, portando così a 19,50 euro il costo dello skipass giornaliero.