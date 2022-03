Stato di agitazione del personale di Poste Italiane

Blocco delle prestazioni straordinarie e aggiuntive dal 4 al 16 aprile e sciopero dell’intera giornata del 16 aprile per tutto il personale di Poste Italiane del Friuli Venezia Giulia applicato agli uffici postali. Lo ha proclamato la Slc Cgil dopo l’esito negativo dell’incontro con l’azienda, nell’ambito della mobilitazione avviata sulle assunzioni e le condizioni di lavoro negli sportelli al pubblico della regione.

Alla protesta hanno aderito anche le segreterie regionali di Confsal e Ugl comunicazioni."Non è possibile continuare a restare a guardare, mentre l’azienda, dopo aver ridotto le ore di apertura, ha tagliato il personale e le postazioni in diversi Uffici Postali, anche in queste ore", commenta Riccardo Uccheddu, segretario regionale Slc Cgil. "Dopo essere stati per anni, con estrema disponibilità, laboratorio di tutte le riorganizzazioni postali, prima di applicarle a livello nazionale, oggi viene presentato il conto. Gli istituti contrattuali come le ferie, la certezza della sede e dell’orario di lavoro sono disattesi, quotidianamente senza remore".

"Oggi fatta la riflessione sulla necessità di reagire con l’unico strumento nelle mani dei lavoratori, dopo che tutti i margini di trattativa si sono esauriti, dopo che una manovra straordinaria che avrebbe dovuto intervenire per sanare un'emergenza pluriennale, ha portato alla misera ipotesi di 31 sportellisti in più in questa regione con zero in qualche territorio, si ricorre allo sciopero", annuncia Uccheddu.

Le segreterie regionali di Confsal Comunicazioni e Ugl Comunicazioni, condividendo questa urgenza di continuare un'azione di rivendicazione più forte, si sono uniti a questo percorso per arrivare alla mobilitazione dei lavoratori degli sportelli postali che comincia con lo sciopero degli straordinari il 4 e arriverà alla giornata di astensione collettiva dal lavoro del 16 aprile", conclude Uccheddu.