Stay Tuned, il portale delle associazioni del Fvg

È online Stay Tuned il portale gratuito a disposizione di tutte le realtà associative del Friuli Venezia Giulia.



STRUMENTI E SERVIZI - Progetto ideato da Zeroidee Aps in collaborazione con Circolo Cas’aupa e Bekko - finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con risorse statali del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore, con il supporto di Puntozero, Soluzioni Srl e Comune di Tricesimo - Stay Tuned nasce per supportare l’innovazione delle realtà del terzo settore della regione Fvg, fornendo strumenti che possano tradurre la dimensione di prossimità e territorialità in un contesto digitale. Grazie a un percorso strutturato - al quale si può accedere gratuitamente previo iscrizione - le organizzazioni riceveranno formazione e servizi utili a migliorare la comunicazione al proprio interno e verso l’esterno. In questo scenario di continua evoluzione della società, come quello attuale, è imprescindibile sapersi misurare con una nuova forma di concorrenza virtuosa nei confronti di altre realtà che stanno nello stesso “mercato”. Attraverso nuovi paradigmi e strumenti sarà possibile far fronte alle sfide della complessità, per continuare a garantire il prezioso servizio civico e sociale che da sempre le associazioni svolgono.



UNA RETE DIGITALE

- Questo portale, inoltre, consente di pubblicare i propri contenuti, come momenti di formazione, in forma professionale. I corsi realizzati in FAD (formazione a distanza) e postati sul portale, daranno la possibilità di erogare un servizio alla propria base sociale tracciando la partecipazione, la visione dei video e dei contenuti. Inoltre, dando il proprio contributo a Stay Tuned attraverso l’upload gratuito di contenuti, le associazioni hanno la possibilità di ampliare enormemente il bacino di potenziali utenti, permettendo così, alle realtà locali, di portare i loro progetti e i loro valori a una dimensione molto più estesa. Negli ultimi anni, infatti, l’emergenza sanitaria ha duramente colpito il settore delle associazioni, indebolendo fortemente sia la capacità di penetrazione e azione sul territorio che la rete degli associati. È invece fondamentale non perdere il contatto e il collegamento con i soci mantenendo viva la spinta di coinvolgimento di nuovi affiliati.