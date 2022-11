Stella del Mare, un nido per la comunità di Lignano

Non un luogo riservato solo alle bambine e ai bambini iscritti al servizio, ma un punto di riferimento chiave di una “comunità educante” diffusa: questo vuole essere il nido Stella del mare, servizio del Comune di Lignano Sabbiadoro gestito da Codess Fvg Cooperativa sociale Onlus, che ancora una volta si rivolge a tutte le famiglie del territorio proponendo gratuitamente occasioni di incontro e confronto per piccoli e grandi.

Quest’anno, dopo lo stop delle attività in presenza dovuto alla pandemia, l’offerta viene significativamente potenziata grazie a TinA-Territorio in Ascolto, progetto (presentato da Codess FVG come capofila di un vasto partenariato) selezionato e finanziato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Il calendario di attività si è aperto il 28 ottobre con la presentazione di Aspetti-Amo, a cui seguiranno altri quattro incontri rivolti alle famiglie in attesa affidati a Monica Pasqualin, doula di Mondo Doula. La doula è una figura antica, riscoperta di recente, che sostiene la mamma e l’intera famiglia dal punto di vista emotivo e organizzativo dalla gravidanza al primo anno di vita del bambino. Il percorso con la doula prosegue con altri 4 appuntamenti, dedicati ai grandi cambiamenti emotivi e fisici della gravidanza, alla gestione naturale del dolore durante il parto, all’organizzazione familiare e al supporto della mamma nel post parto. I prossimi incontri si svolgeranno il 4 e 18 novembre e il 2 e 16 dicembre dalle 17.00 alle 19.00 nei locali del nido Stella del Mare (via S. Giuliano 1- Lignano).

Ha presto il via il 2 novembre anche il Giocabimbi: appuntamento tutti i mercoledì e i venerdì dalle 9.30 alle 11.30 presso il Centro civico Sandro Pertini (via Treviso 2 – Lignano) per i bambini dai 12 ai 36 mesi che non frequentano servizi per l’infanzia accompagnati da un adulto. Il Giocabimbi offre ai piccoli uno spazio per giocare e stare assieme e agli adulti che li accompagnano un’opportunità di relazione, scambio e confronto con altre famiglie.

Da novembre il nido Stella del Mare ospita anche altre iniziative. Tutti i mercoledì, dalle 16.30 alle 18.30, lo Spazio Mamma accoglie mamme con bambini da 0 a 12 mesi che non frequentano il servizio che possono incontrarsi, giocare e confrontarsi con esperti sui temi chiave dello sviluppo nella prima infanzia.

Nel corso dell’anno saranno proposti anche degli Incontri con l'esperto, occasioni di confronto con esperti e professionisti della prima infanzia volti a supportare la genitorialità, e dei Laboratori bambini-genitori per divertirsi, creare con materiali naturali, conoscere il territorio.

Per i genitori di bambini nella fascia 0-3 anni, al nido sarà attivo uno Sportello genitori dove richiedere un colloquio individuale con la pedagogista di Codess Fvg.

Tutte le attività sono gratuite, ma per esigenze organizzative è richiesta l’iscrizione.