Stella stellina, il planetario per più piccoli

Domenica 16 febbraio il planetario dell'Immaginario Scientifico è dedicato ai più piccini, sia nella sede di Trieste che in quella di Pordenone: con le speciali visite “Stella stellina” i bambini di 3-5 anni potranno partecipare muovere i primi passi nell'astronomia.



I bambini, accompagnati dai genitori, potranno partecipare a delle visite pensate proprio per loro, per scoprire come è fatto il Sistema solare, vedere le stelle e i pianeti, e scoprire tutta la magia del cielo notturno.



All'Immaginario Scientifico di Trieste le attività si svolgono ogni ora dalle 10.30, a Pordenone è prevista una visita alle ore 16.30.



Le iscrizioni si effettuano sul posto.



Come ogni domenica inoltre, il 16 febbraio i due musei sono aperti dalle 10.00 alle 18.00. Sarà possibile divertirsi nella sezione interattiva Fenomena, dove si trovano gli “exhibit hands-on” da provare, manipolare e sperimentare, per entrare in contatto con la scienza e con i fenomeni naturali attraverso l'esperienza diretta.



Nello spazio Kaleido, dedicato alle multivisioni ci si potrà immergere in “De Revolutionibus”, che attraverso immagini e musiche originali, presenta le pietre miliari del progresso scientifico, immergendole nel flusso degli eventi della politica, dell’arte e della letteratura. Proprio in questi giorni si celembra il 90° anniversario della scoperta di Plutone, realizzata il 18 febbraio 1930 dal giovane astronomo statunitense Clyde W. Tombaugh nel Lowell Observatory in Arizona.



Per informazioni: www.immaginarioscientifico.it