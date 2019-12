Stella Stellina, visita speciale al planetario per i più piccini

Le stelle hanno le punte? Dove va a finire il Sole al tramonto? Per rispondere alle tante domande dei piccoli curiosi di astronomia, domenica 8 dicembre alle 16.30 è in programma la speciale visita al planetario Stella stellina.



I bambini da 3 a 5 anni, accompagnati dai genitori, potranno osservare il cielo notturno, avventurandosi tra le stelle e i pianeti proiettati sulla volta del planetario Cosmo. Tra racconti avvincenti e personaggi mitologici, potranno scoprire qualcosa di più sul movimento degli astri, su pianeti come Marte, Giove e Saturno, o su come riconoscere la Stella polare o la costellazione di Orione.



Il costo è di € 3,00 a persona, ridotto € 2,00, gratuito sotto i 6 anni. Le iscrizioni effettuano sul posto.le. Il costo è di € 7,00 a persona, con iscrizione tramite form online su www.immaginarioscientifico.it



Per tutta la giornata inoltre, dalle 10.00 alle 18.00, all'Immaginario Scientifico i visitatori di ogni età potranno addentrarsi nel mondo della scienza curiosando e sperimentando fra gli apparati interattivi della sezione Fenomena. Nello spazio Kaleido, dedicato alle multivisioni, ci si potrà immergere in “Cosmica: pianeti, galassie, universi”, per fare un viaggio nell’Universo, alla volta dei suoi misteri più insondabili, dal Big bang alla formazione delle galassie, dai buchi neri alla “dark energy”, ammirando meravigliose immagini fornite da telescopi, satelliti e sonde, oltre alle simulazioni realizzate al computer.