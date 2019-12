Stili di vita, l'Università di Bari premia Andrea Segrè

"Per aver ideato Last Minute Market, un atto generativo di importantissime iniziative di approfondimento e sensibilizzazione sullo spreco, questione centrale del nostro tempo", va all’agroeconomista Andrea Segrè, docente universitario e saggista, Presidente di Fondazione Fico e del Centro Agroalimentare di Bologna, la seconda edizione del Premio “Stili di vita per la salute e il benessere – Lifestyle Award for Health and Wealth” promosso dall’Università degli Studi Aldo Moro.

Il riconoscimento premia un impegno pionieristico che si è concretizzato attraverso la campagna Spreco Zero e le sue iniziative di sensibilizzazione: dalla Carta Spreco Zero sottoscritta da oltre 800 Sindaci italiani al format “Primo non Sprecare” con cibo sottratto agli sprechi e griffato da grandi chef, dal Premio Vivere a Spreco Zero per imprese, enti pubblici e cittadini alla Giornata nazionale di prevenzione dello spreco, introdotta nel 2014 e calendarizzata il 5 febbraio, all’Osservatorio Waste Watcher che alimenta l’interesse dei media attraverso i dati e monitoraggi sulle abitudini alimentari degli italiani.

Il Premio sarà consegnato venerdì 13 dicembre all’Archivio di Stato di Bari, con inizio alle 16. L’evento è promosso dall’Università degli studi di Bari Aldo Moro e dall’associazione Lifestyle Studium in collaborazione con l’Archivio di Stato di Bari. Con Andrea Segrè riceveranno il Premio altre istituzioni di riferimento, quali il CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), l’ENPAB - Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Biologi, l’Asvis - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile.

“Sono lieto e onorato", ha commentato Andrea Segrè. "La sostenibilità non può essere solo un modo di produrre e di consumare, dev'essere uno stile di vita e il riconoscimento dell’Università di Bari ce lo ricorda, attraverso un premio che associa i nostri comportamenti quotidiani alla salute e al benessere nostro e del pianeta. Le nostre generazioni hanno vissuto a credito e ai nostri figli lasceremo purtroppo un pianeta in rosso: è arrivato il momento di “saldare” il debito ecologico che grava anche sul futuro di chi non è ancora nato, tutti siamo chiamati in causa nella realizzazione della società sostenibile e circolare".

Nelle scorse settimane a Segrè era stato conferito anche il Premio WeFree della Comunità di San Patrignano, assegnato per l’impegno quotidiano nella difesa del mondo attraverso la promozione di gesti e abitudine quotidiane che tutti possiamo assumere, e che contribuiscono concretamente alla salvaguardia del pianeta.