Stop alle richieste di adozione dei cuccioli sequestrati

Stop alle richieste di adozione per i cuccioli di cane sequestrati e affidati ad Asugi per i controlli veterinari e le cure, in attesa di trovare una famiglia affidataria.

Le richieste di persone interessate all'adozione hanno superato il numero di cuccioli disponibile, pertanto l'azienda sanitaria invita a non chiamare e non presentare ulteriori domande di adozione.

Una bella notizia per i cagnolini che hanno tutti trovato casa e una nuova famiglia.