Storia tormentata di una fabbrica storica

Aottobre la Ideal Standard, azienda di ceramica, rubinetteria e accessori che ha iniziato l’attività più di un secolo fa e ora è di proprietà di un fondo finanziario che gradualmente ha smantellato le sedi produttive in Italia, ha deciso di chiudere l’ultimo sito in Italia, lasciando a casa quasi 500 persone nel bellunese. La storia dell’azienda, soprattutto le vicende che hanno accompagnato la chiusura dello stabilimento di Orcenico Inferiore e la breve stagione della Cooperativa Idealscala, è riassunta in un volume: Ideal Standard. Lotte e speranze in una fabbrica del Friuli Occidentale, a cura di Franco Rizzo e Arturo Pellizzon.

La storia di una ‘comunità di fabbrica’, espressione di un territorio che ha costruito la propria identità nella transizione dall’agricoltura all’industria e che nella ceramica ha avuto uno dei punti di forza, ma anche di vulnerabilità nelle crisi planetarie. Il volume, corredato da materiale iconografico, ricostruisce la storia dello stabilimento e scandisce i passi di una lotta per la sopravvivenza e la salvaguardia del lavoro come ‘bene comune’, racconta una storia tormentata, con ricadute oltre l’ambito locale. Tra strategie imprenditoriali, piani finanziari, riqualificazioni e lotte sindacali, il volume non comprende solo una successione di documenti, accordi e interventi politici, ma anche le storie di tanti uomini e donne che hanno trovato l’opportunità di esprimersi fuori dal consueto copione.