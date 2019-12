Storie d’innovazione e di successo italiane

Da Moimacco al mondo, per tornare a Moimacco in occasione della presentazione del libro ‘Il gioco degli opposti’, venerdì 20, alle 18, a Villa de Claricini Dornpacher a Bottenicco di Moimacco, appunto, grazie all’omonima Fondazione.

Ha origini nel paese friulano la storia e il successo di Alberto Di Minin, professore ordinario di Management alla Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, autore, insieme a Cristina Marullo e Andrea Piccaluga, di questa raccolta di storie di innovazione italiana.

“Ogni capitolo – spiega Di Minin – racconta una storia di bilanciamento tra elementi diversi e spesso in antitesi tra loro: tradizione e discontinuità, esplorazione ed efficienza, disciplina e sperimentazione, prudenza e rischio. Questo libro è, quindi, una raccolta di ossimori ideati e implementati da imprenditori e manager italiani, caratterizzati dall’esigenza di innovare, per sostenere lo sviluppo e il successo della propria impresa. Sono molto felice di poter annunciare che ‘Wired’, la rivista americana dedicata alla tecnologia e agli stili di vita, ha inserito il libro tra quelli da leggere”.

Di Minin non si considera un cervello in fuga. “I cervelli devono circolare – conclude il professore -, andare e tornare carichi di nuove esperienze. E le modalità di ritorno possono essere le più varie. E’ più facile nel piccolo Friuli trovare quella serenità che ti fa raccogliere tutti gli stimoli. Il mondo è pieno di ricercatori friulani. Per fare ricerca, bisogna avere talento e buona volontà: caratteristiche peculiari proprio di noi friulani”.