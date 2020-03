Storie di vita quotidiana stravolta dal virus

L’emergenza in corso sta modificando radicalmente i nostri stili di vita, il modo di comportarsi per strada o sul lavoro. Niente strette di mano, distanze di sicurezza, aule scolastiche deserte, manifestazioni pubbliche bloccate sono soltanto alcuni dei segnali di uno momento davvero difficile. Vedere per strada persone che si salutano scusandosi imbarazzate per il fatto che non stringono la mano, uno dei gesti più cordiali ed educati che si possa compiere, racconta perfettamente quanto siano complicati questi giorni.



Se dal punto di vista della salute i dati sui contagi sono poco rassicuranti, sul versante economico va pure peggio tanto che più di qualcuno ha scavato nei propri ricordi richiamando cosa accadde dopo il terremoto del 1976, quando tutto si fermò repentinamente. La chiusura di scuole e università, alla quale pure si sta cercando di porre rimedio facendo ricorso alle potenzialità della Rete, è la punta di un iceberg che nella parte sommersa cela attività economiche costrette totalmente o quasi al blocco, innescando un effetto domino dagli esiti incerti, tanto più che, anche senza l’emergenza del coronavirus, la nostra economia stava già dando evidenti segni di affaticamento. Dal turismo all’agricoltura, dai trasporti al commercio, nessuno purtroppo è indenne dal contagio. I segni dell’infezione su molte attività saranno ben visibili anche dopo che l’emergenza sarà finalmente conclusa. Se e quando potremo muoverci nuovamente senza timore, quando finalmente potremo stringere con calore la mano delle persone amiche, sarà indispensabile prenderci cura anche di chi ha saputo resistere a questa ennesima tempesta.



All’università

L’incertezza

Municipio in casa

Una situazione inimmaginabile appena un mese addietro. Elena D’orlando, direttrice del Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Udine e docente di diritto regionale conferma che l’ateneo è vuoto, ma di sicuro non si è fermato: “Non mi sono mai trovata di fronte a una situazione del genere. Credo che la tecnologia oggi ci dia strumenti un tempo impensabili. Se è vero che gli studenti hanno bisogno di noi è altrettanto vero il contrario e sono i nostri primi interlocutori anche quando si tratta di testare modalità didattiche innovative. I miei studenti sono impazienti di riprendere l’attività didattica. La situazione di fermo per tutti noi è surreale e l’attività che si svolge nelle Università è vitale per l’intero Paese. Ecco perché, come Università abbiamo messo un bel po’ di carne al fuoco perché i problemi sono molti e cerchiamo di dare priorità alla tutela degli studenti e dei lavoratori. Il messaggio che vorremmo passasse è che nonostante le inevitabili limitazioni la nostra attività non si ferma. In questi giorni sono costantemente in contatto con gli studenti, perché una delle altre grandi preoccupazioni è di garantire la continuità dell’attività didattica, cosa non semplice ma ci stiamo attrezzando perché abbiamo ormai una certa consuetudine con gli strumenti informatici e qualora la situazione dovesse protrarsi stiamo ipotizzando forme di didattica online con lezioni registrate o in streaming. Anzi, sono stati alcuni studenti a chiedermi di potersi avvalere di questi strumenti.Questa emergenza sta cambiando la vita di ognuno di noi. Anche quando si tratta di una europarlamentare. L’onorevole friulana della Lega, Elena Lizzi, conferma che è stata inviata una comunicazione a tutti i deputati da parte del presidente del Parlamento europeo David Sassoli, dove si avvisa che saranno sospesi tutti gli eventi e le visite nei locali del Parlamento nei tre luoghi di riunione e negli uffici di collegamento del Parlamento europeo all’interno e all’esterno dell’Unione europea, ricordando che le persone che hanno recentemente visitato le regioni dove in cui esiste un rischio di infezione con il nuovo virus dovrebbero pertanto vedersi negare l’accesso agli edifici del Parlamento europeo per un periodo di 14 giorni dopo il loro rientro da tali regioni. “Ovviamente non si può e non si vuole limitare l’attività dei parlamentari, pur con tutte le limitazioni e responsabilizzazioni del caso - conferma Lizzi -. Ora mi trovo a Bruxelles, dove era in programma una serie di riunioni con la nostra rappresentanza del Governo, ma nei giorni scorsi la situazione era in evoluzione e nessuno sapeva esattamente cosa sarebbe accaduto. Proprio ieri sera ci è arrivata la comunicazione che sono stati annullati tutti gli impegna della delegazione italiana. Stiamo dunque vivendo un clima di incertezza anche se l’attività va avanti. L’incertezza riguarda anche i trasporti, dove ci sono continui aggiornamenti che rendono molto difficile pianificare gli spostamenti. La prossima settimana sono previste varie commissioni, ma molto dipenderà da come si evolverà la situazione nella nostra regione”.“Faccio il sindaco a tempo pieno ed essere costretta a restare chiusa in casa è decisamente un problema, insomma, mi sta proprio stretta”. Ci risponde così Daniela Briz, sindaco di Remanzacco, in quarantena dopo che un componente della sua Giunta è risultato positivo al tampone, effettuato dopo che si era diffusa la notizia che uno dei relatori a un convegno ospitato all’Università di Udine e al quale aveva partecipato, aveva contratto l’infezione.“Onestamente non mi aspettavo questo fulmine a ciel sereno - ci h raccontato un po’ scorata Briz -, ma faccio del mio meglio per adattarmi e proseguire il lavoro dentro casa. Siamo in molti ad essere confinati dentro le mura domestiche, incluso il segretario comunale e tutto il personale che ha avuto contatti con l’assessore risultato positivo. Tutto per me è complicato dal fatto che ho due genitori anziani che ora si sentono soli e hanno bisogno di supporto costante, ma per fortuna posso contare sull’aiuto e il supporto della mia famiglia. Vorrei comunque lanciare un messaggio positivo: affrontiamo questa epidemia senza lasciarci prendere dallo sconforto e senza dare troppo ascolto alle tante cose che si pubblicano sui social, in particolare Facebook, dove si legge tutto e il suo esatto contrario. In ogni caso, la situazione è sotto controllo e l’amministrazione comunale, nonostante le inevitabili difficoltà, continua a funzionare e dare ai cittadini i servizi di cui hanno bisogno”.