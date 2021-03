Storie e Leggende, a Monfalcone conferenze e approfondimenti online

Nell’ambito della rassegna “Parliamone in Biblioteca” e grazie a un contributo ottenuto dal Comune di Monfalcone dall’ARLeF (Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane) per un progetto online su “Storie e Leggende – Storiis e liendis” promosso in collaborazione con l’Associazione Fogolar Furlan di Monfalcone, saranno trasmesse dalle pagine Facebook di Monfalcone Eventi e della Biblioteca Comunale di Monfalcone alcune conferenze e una serie di approfondimenti.



“L’Amministrazione comunale – afferma l’Assessore alla Cultura Luca Fasan – “da tempo sostiene gli eventi organizzati direttamente dalle realtà associative del territorio ritenuti importanti e significativi per la conservazione e valorizzazione delle tradizioni popolari storiche. Tale sostegno ha la finalità di non disperdere le tradizioni popolari cittadine che sono momento di forte richiamo sia promozionale e turistico che di tutela delle tradizioni linguistiche nell’interesse del territorio. In particolare, per la “Fieste de Patrie dal Friûl” di quest’anno, Monfalcone promuove il progetto “Storie e Leggende – Storiis e liendis” per far conoscere e approfondire la lingua, la storia e la cultura friulane, soprattutto alle generazioni più giovani”.



che ha l’obiettivo di ricordare e valorizzare le origini, la cultura e la storia di autonomia del popolo friulano: alle 11.00 in diretta streaming,, di cui è stato il fondatore nel 2014, parlerà deNata per volontà del chimico Luigi Chiozza nel 1865 lungo la roggia La Fredda, nella località omonima in Perteole, l’amideria Chiozza, unica nel suo genere, è famosa per i macchinari e i metodi di lavorazione dell’amido, concepiti, brevettati e rimasti in uso pressoché immutati per più di un secolo. Dopo la sua chiusura nel 1986, è diventata un raro esempio di archeologia industriale, conservando ancora oggi i macchinari di fine Ottocento e costituendo di fatto un luogo unico nel paesaggio friulano.La rassegna proseguiràalle 18.00 con la conferenza sul libro “”, romanzo d’esordio di, tra i finalisti del torneo letterario IoScrittore, promosso dal Gruppo Editoriale Mauri Spagnol.Giulia Zorat, laureata in Giurisprudenza, lavora nel settore della comunicazione digitale. Ha scritto articoli per Vogue Italia e Sul romanzo e racconti per Tuffi Rivista, Locomotiv e Tre racconti. Nel 2018, il suo racconto La balena 52-hertz è stato pubblicato all’interno dell’ebook Storie di scuola, edito da Giunti Scuola.Oltre alle due conferenze, durante tutta la settimana dedicata allasaranno pubblicati sulladei post di approfondimento a cura dell’Associazione Fogolar Furlan di Monfalcone sull’identità friulana per promuoverne il valore storico e culturale.