Strade di Liberazione, un fiore nei luoghi della memoria partigiana

Sarà sicuramente un appuntamento atteso da molti questo 25 aprile, tenendo a mente i ricordi di un anno fa, quando il giorno della Liberazione è stato vissuto all'interno delle nostre case. Quello di quest'anno è sicuramente destinato ad essere un momento di lento di ritorno alla normalità, ben sapendo che saremo comunque tenuti al rispetto delle regole anti contagio e che le limitazioni al pubblico saranno rigorose.



Non per nulla scontata è stata la volontà delle Amministrazioni comunali di voler celebrare questa importante data della nostra Storia, il momento in cui veniva sconfitta la dittatura fascista e cacciato l'oppressore nazista. Saremo quindi presenti con i nostri rappresentanti e con i gonfaloni, insieme alle istituzioni locali, agli studenti delle Scuole, alle Associazioni e i corpi d'arma. Quest'anno, oltre che a Castelnovo del Friuli, Pinzano al Tagliamento, Spilimbergo, Maniago e Montereale Valcellina, aggiungiamo anche Sequals dove alcuni cittadini si sono mobilitati per chiedere la presenza dell'ANPI durante il momento solenne voluto dall'Amministrazione comunale, dove verranno ricordati i numerosi caduti per la Liberazione.



Altrettanto attesi sono gli appuntamenti correlati, che si terranno nei comuni limitrofi, dalle valli alle cittadine, fino ai piccoli borghi. Strade di Liberazione è infatti un'iniziativa lanciata dall'ANPI Nazionale, dove verranno posti dei fiori nei luoghi della memoria partigiana, come monumenti, vie, targhe e cippi e che viene raccolta dalle locali sezioni dello Spilimberghese "Virginia Tonelli", dalla Sezione Mandamentale di Maniago e Montereale - G.A. Facchini "Pupi", il Comitato provinciale ANPI Pordenone e dal Circolo ARCI "Tina Merlin" di Montereale Valcellina APS.All'iniziativa hanno aderito anche alcuni Amministratori locali e verrà curata dagli iscritti all'ANPI, che potranno così celebrare il loro 25 aprile portando contributi artistici, ricordi e testimonianze, rispettando le norme anti contagio.Particolarmente atteso è l'appuntamento che si terrà a Colle, in comune di Arba, dove verrà ricordato il partigiano Clemente Colesan "Alfio" Medaglia di bronzo al Valor Militare alla memoria. Operaio di 28 anni, originario di Sequals, era vice comandante del Battaglione Pisacane e rimase ucciso durante lo scontro con i cosacchi, che si erano barricati al centro del paese dopo la fuga da Solimbergo. Fu così che i garibaldini della Brigata Sozzi Sud Arzino il 28 aprile 1945 liberarono Colle.L'invito è quello di fotografare la deposizione dei fiori e di postare le proprie foto sui social network, ricordando con una breve il luogo, i fatti e i personaggi ricordati.Sezione ANPI dello Spilimberghese "Virginia Tonelli", Sezione ANPI Mandamentale Maniago Montereale G.A. Facchin "Pupi", Comitato provinciale ANPI Pordenone, Circolo ARCI "Tina Merlin" Montereale Valcellina APS.