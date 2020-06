Strade Sicure, cambia la guida del Raggruppamento Veneto–Fvg

Oggi, nella caserma Arduino Forgiarini di Tauriano, sede del 32° reggimento carri, ha avuto luogo il passaggio di consegne al Comando del Raggruppamento "Veneto-Friuli Venezia Giulia" nell'ambito dell'Operazione Strade Sicure tra il colonnello Gian Luigi Radesco, comandante del 32° reggimento carri, e il colonnello Nicola Ragno del 7° reggimento trasmissioni.

Il Raggruppamento Veneto – Friuli Venezia Giulia, costituito su base 32° reggimento carri, durante il mandato semestrale, ha contribuito, insieme alle Forze dell’Ordine, alla sicurezza delle citta del Nordest (Verona, Vicenza, Padova, Venezia e Treviso), nelle aree frontaliere della province di Trieste, Gorizia e lungo i valichi di confine del tarvisiano. Inoltre, è stato assicurato anche il servizio di vigilanza al Centro Permanete per il Rimpatrio (CPR) di Gradisca d’Isonzo.

Dall’11 dicembre, con l’impiego di 331 soldati incrementati in più momenti fino a giungere a 624 suddivisi in cinque complessi coincidenti con le più importanti città del Triveneto sono state identificate oltre 25 mila persone di cui 803 denunciate, sequestrati oltre 17 chili di sostanze stupefacenti, 8mila veicoli controllati, 23 arresti e 40 fermi.

Nel periodo pasquale e in occasione del ponte del primo maggio, a Verona sono stati impiegati anche degli assetti specialistici di forza armata per l’osservazione dall’alto ai fini di implementare i controlli a seguito delle restrizioni alla circolazione imposte dall'emergenza Covid-19. Mentre, sull’area frontaliera di Trieste, nel periodo dal 22 al 27 maggio, lo stesso assetto ha contribuito al monitoraggio delle zone di transito dei migranti.

In questo periodo, infatti, i soldati alle dipendenze del colonnello Radesco, oltre ai compiti specifici dell’Operazione Strade Sicure (vigilanza a siti e obiettivi sensibili e pattuglie mobili in coordinamento con le Forze di Polizia), sono stati chiamati a effettuare controlli nell’ambito delle misure di contenimento, specie a Verona, dove da circa una settimana, a seguito di un’esplicita richiesta del Prefetto, sono stati schierati altri 25 militari del 8° reggimento genio paracadutisti che si sono affiancati ai carristi del 32°, già presenti e operativi in diverse aree della città. Il dispositivo è stato integrato anche con una componente dell'Aeronautica Militare per il controllo dell'Aeroporto Valerio Catullo.

Anche a Venezia, dove operano i Lagunari del “Serenissima”, c'è stato un incremento di forze che ha consentito di avere una migliore ridistribuzione degli assetti operativi su un numero maggiore di obiettivi del centro storico e dell’area metropolitana di Mestre.