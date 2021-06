Stranieri, friulani d'adozione

La popolazione straniera in Friuli Venezia Giulia cresce ancora, seppur di poco segno e chi arriva da noi tende a integrarsi in maniera permanente: secondo le stime dell’Istat risulta che l’aumento, censito al primo gennaio 2021, era di 873 persone in più. In totale parliamo di oltre 108 mila residenti. In base al report sulla popolazione straniera residente redatto dalla Regione dal quale abbiamo attinto i dati citati di seguito (aggiornato al primo gennaio 2020), l’incidenza di immigrati sale al 9,2%, valore identico al Trentino Alto Adige e di poco superiore alla media nazionale che si attesta sull’8,8%. Sebbene la maggior parte degli stranieri risieda nelle provincie di Udine e Pordenone, i numeri indicano un afflusso più consistente in provincia di Gorizia, tanto che l’incidenza della popolazione straniera su quella complessiva sale al 10,8%.

IL CASO DI MONFALCONE - L’aumento di stranieri registrato nell’Isontino pare essere legato a doppio filo agli immigrati provenienti dal Bangladesh, cresciuti del 15,6% e concentrati soprattutto nell’area di Monfalcone che, guarda caso, è il Comune con l’incidenza di stranieri più elevata (26,3%) ovvero oltre un quarto dei residenti. Questa crescita ha spinto verso la parte alta della classifica la comunità bengalese che ora raggiunge il 4,5%. Cresciuti, anche se con percentuali più limitate anche romeni e albanesi che costituiscono nelle province di Udine e Pordenone e, in generale nella nostra regione, le comunità numericamente più importanti. I romeni infatti, con quasi 26 mila residenti, sono il 23%, seguiti a ruota dagli albanesi, quasi 9.900, pari all’8,8%. Seguono serbi (5,8%), ucraini (4,9%), bengalesi (4,5%), marocchini (3,8%), cinesi e croati (3,4%). In generale, seppur di poco (51,8%) sono più numerose le donne, ma le differenze di genere balzano evidenti a seconda della nazionalità d’origine: per esempio tra chi arriva dall’Ucraina le donne sono la netta maggioranza (80%), ma la situazione si inverte se parliamo di pachistani che sono maschi nell’89,5% dei casi o degli afgani tra i quali i maschi superano il 94%. Più alta la percentuale di maschi anche tra croati e bengalesi, all’incirca il 60%. Un altro dato importante riguarda la distribuzione degli stranieri: la maggior parte si concentra nei grandi centri dove l’incidenza è più elevata tanto che il 48,9% della popolazione straniera si concentra nei cinque comuni più grandi, per diventare invece decisamente rarefatta nel caso delle aree montane.



DOMINANO I GIOVANI

FRIULANI D’ADOZIONE

- Gli arrivi dalle altre nazioni ha inoltre il non indifferente merito di abbassare l’età media della popolazione residente: la distribuzione per classi di età evidenzia una, in cui l’incidenza sul totale della popolazione è pari al 18,9% (con un picco del 21,8% in corrispondenza dei 32 anni.. Infine l’acquisizione della cittadinanza italiana: nel 2019 sono stati 2.574 i nuovi cittadini, invertendo la tendenza al ribasso registrata a partire dal 2016. Il picco di acquisizioni era stato registrato infatti nel 2015 con 5.525 pratiche per poi scendere negli anni successivi toccando i 2.522 casi nel 2018.- Si sentono a tutti gli effetti parte della comunità regionale e, al pari dei friulani, fanno i conti con gli stessi problemi che si tratti di crisi economica, pandemia o burocrazia. Abbiamo interpellato, presidente dell’associazione, presidente dell’associazione, rappresentanti di due delle comunità più numerose in Fvg. Ci hanno tenuto a confermare quanto l’integrazione sia buona e proceda di pari passo con la condivisione di valori comuni, quali lavoro e famiglia.“Sono arrivato in regione nel 2002 - conferma Coman, conosciuto come Giuliano e operaio all’Electrolux - ho messo su casa ad Aviano e ho acquisito la cittadinanza italiana, tanto da candidarmi anche nel locale consiglio comunale. La nostra comunità si è trovata molto bene anche grazie alle affinità culturali e religiose e lo dimostra anche il fatto che sia tra le più importanti in regione. Purtroppo l’emergenza pandemica ha limitato molto le attività dell’associazione. I problemi certo non mancano, ma. Anche in tal senso l’integrazione è molto buona e”.Arrivato nel 1993 Kalaja racconta quanto siano cambiate le cose in questi anni: “Un tempo era difficile perfino trovare una casa in affitto, ma. Tanti di noi sono diventati cittadini italiani. Al pari dei friulani, speriamo che l’immigrazione sia gestita con polso e proprio come i friulani, con i loro Fogolârs, siamo uniti come comunità e orgogliosi del lavoro che facciamo.. Ecco perché questa regione continua a essere considerata un ottimo luogo nel quale vivere”.