Strategie urbane sostenibili contro i cambiamenti climatici

Pordenone capitale dell'economia circolare grazie al ciclo di cultura economica 2020 promosso dall’Irse-Istituto Regionale Studi Europei del Friuli Venezia Giulia: la prima buona notizia è che la rassegna partirà regolarmente giovedì 5 marzo, dopo l'incertezza legata alla situazione sanitaria generale.

Invece giovedì 5, alle 15.30, appuntamento confermato nell’Auditorium del Centro Culturale Casa Zanussi di Pordenone, dove per quattro settimane alcuni esperti europei ed amministratori di città resilienti si confronteranno sulle strategie urbane sostenibili in risposta ai cambiamenti climatici intorno al tema “Responsabilità circolare: rigenerare la città, salvaguardare il paesaggio”. Si parte con il giornalista ambientalista Emanuele Bompan, autore di un libro cult, “Che cosa è l’economia circolare” (Edizioni Ambiente), uno dei pochi saggi uscito prima in italiano e poi tradotto in inglese. “Responsabilità circolare in città resilienti: esperienze europee” è il tema dell’intervento che sarà preceduto, in mattinata, da un incontro a Sacile con gli studenti del Licei Economico-Sociale Pujati dedicato a “Watergrabbing. Cambiamenti climatici e diritto all’acqua. Il futuro del pianeta e cosa possiamo fare noi”.

Giovedì 12 marzo, sempre dalle 15.30 il secondo convegno sul tema “Città da rigenerare. Edilizia e risparmio energetico”: si confronteranno due pubbliche amministratrici, l’Assessora Politiche Sostenibilità Ambientale del Comune di Parma Tiziana Benassi, ingegnere civile; e Cristina Amirante, ingegnere edile e Assessora Urbanistica e Pianificazione Territorio del Comune di Pordenone. Con loro dialogherà Elvis Santin, Presidente ANCE Trieste e Pordenone.

Giovedì 19 marzo si parlerà di “Strategie urbane sostenibili. Mobilità, acqua, aria, verde” con Lorenzo Bono, responsabile del Rapporto Annuale Ecosistema Urbano di Legambiente - Sole 24 Ore e project manager Adaptation&Resilience Ambiente Italia.

Giovedì 26 marzo si chiude sul filo rosso “Paesaggio, una gestione innovativa e sostenibile”: interverrà Francesco Marangon, professore ordinario di Economia Ambientale dell’Università di Udine, a confronto con Luca Marigliano, direttore Museo&Science Centre Centrale Idroelettrica Pitter di Malnisio ed Emilio Gottardo, a lungo dirigente del Corpo Forestale RegioneFVG, presidente cooperativa Legno Servizi Tolmezzo. Come sempre la partecipazione è gratuita, previa segnalazione a irse@centroculturapordenone.it. Crediti formativi per iscritti ordini professionali architetti, ingegneri, geometri.

Info centroculturapordenone.it/irse