Strategie vincenti per il sistema-regione

Il percorso pianificato dalla Commissione Europea per assegnare i fondi del Recovery fund prevede come primo passo, da gennaio 2021, la valutazione dei singoli Recovery plan nazionali.

Sulla carta, il nostro Paese otterrà risorse per 82 miliardi di trasferimenti e 127 miliardi come prestito: un totale di 209 miliardi che è stato ampiamente annunciato e che attende solo l’approvazione ufficiale del Parlamento europeo.

È bene specificare che metà di questa cifra rappresenta la sostituzione del debito già esistente, ma a condizioni più favorevoli. Una elargizione cospicua, subordinata, però, alla capacità di formulare progetti di ampio respiro, in grado di proporre cambiamenti per un rilancio a medio e lungo termine.

Ma quanto arriverà, invece, nella nostra regione? Questo, al momento in cui scriviamo, è un dato ancora non definito, perché sarà il Governo a stabilire le priorità e quindi le assegnazioni, ovviamente dopo la valutazione europea.



Azzerare il rischio idrogeologico

Più valore alle ‘perle’ del turismo

Burocrazia lenta addio

Il Pil regionale corre sull’asfalto

La ripartenza comincia da Sud

Il parco tematico, vetrina di eccellenze

Quello che è certo è che serve una visione d’insieme per il Friuli Venezia Giulia, non solo per avere una adeguata ‘forza contrattuale’ per il confronto con l’Esecutivo, ma soprattutto per convogliare le numerose istanze del territorio verso progetti efficaci e il più possibile condivisi a favore del sistema-regione. Ecco allora che in queste pagine, ascoltati alcuni protagonisti del mondo dell’economia, della politica e delle istituzioni, abbiamo cercato di proporre una selezione di idee sui quali vale la pena di riflettere.Il rischio idrogeologico nella nostra regione è purtroppo molto elevato, a causa della concomitanza di condizioni geologiche, morfologiche, orografiche e climatiche che rendono il territorio frequentemente soggetto a fenomeni di dissesto quali frane ed esondazioni fluviali. Tra le più gravi emergenze recenti, quella causata dalla tempesta Vaia nella zona montana.La messa in sicurezza del territorio contro il rischio idrogeologico è una richiesta sempre più pressante perchè eventi metereologici di forte intensità sono sempre più frequenti e il pericolo per cittadini e l’economia è concreto. Tra i primi interventi, lo studio di sistemi per drenare le acque in caso di tempeste, in modo da evitare i danni da allagamento.Tra i settori strategici per il rilancio economico del Fvg c’è sicuramente il turismo. Non solo Lignano, Grado, Tarvisio e Sappada hanno, però, la capacità di attrarre turisti. Centri come Palmanova, Aquileia, Cividale hanno le carte in regola, non solo per conservare, ma anche per esaltare le proprie peculiarità, con provvedimenti e misure che puntino alla qualità della proposta.La cultura, la valorizzazione dei beni storici, il turismo e tutti i servizi a esso collegati saranno, nei prossimi anni, un’opportunità occupazionale significativa. A patto, però, di saper conquistare il mercato, puntando anche all’ampliamento e alla riqualificazione delle strutture ricettive.Parte dalla Regione Fvg - che recepisce le linee guida europee - la sollecitazione a non perdere un’occasione di sviluppo per il Paese attraverso i servizi digitali, superando gli ostacoli e l’opposizione di molti comuni all’installazione del 5G e agendo attraverso proposte progettuali realizzabili e concrete, anche sul fronte della burocrazia.Una connessione più veloce serve allo sviluppo delle imprese e quindi al rilancio dell’economia, ma non solo in maniera diretta. Semplificare l’accesso alla pubblica amministrazione, favorire lo smart working, rendere accessibile a tutti la didattica a distanza sono elementi che traggono beneficio dalla diffusione di servizi digitali avanzati.Ci sono anche l’adeguamento e il completamento del raccordo autostradale A23-A28 Cimpello-Sequals-Gemona e della terza corsia lungo l’autostrada A4 nel tratto Gonars-Villesse tra le infrastrutture che la Regione vuole porre sul tavolo delle trattative con il Governo centrale per l’utilizzo del Recovery fund.Infrastrutture delle quali si parla da anni ma che continuano a essere considerate strategiche. L’effetto della loro realizzazione sarebbe duplice: da un lato risolvere la storica carenza di infrastrutture in una Regione che per la sua collocazione geografica può definirsi una piattaforma logistica naturale a servizio dell’Italia e dell’Europa Centro Orientale, dall’altro mitigare gli effetti negativi della paralisi economica in atto, con un impatto importante sul Pil regionale.Nell’ambito del Progetto Udine 2050, sviluppato dal Cantiere Friuli dell’ateneo friulano, coordinato da Sandro Fabbro, il capoluogo vuole puntare alla riqualificazione urbana di aree degradate e alla sostenibilità ambientale. L’obiettivo è quello di recuperare e di valorizzare la parte del ring urbano situata tra la Safau e lo scalo di via del Bon e via Buttrio, partendo dall’interramento di un tratto di ferrovia.Grazie alla riqualificazione dell’area e all’attenzione al verde si vogliono attirare attività che a loro volta metteranno un moto in meccanismo complessivo di indotto economico e di moltiplicatore occupazionale. La finalità del progetto, come sottolinea il sindaco Fontanini, “fa in modo che Udine sud recuperi decenni di abbandono, diventando nei prossimi anni il nuovo polo produttivo ed economico della città”.Nella zona ovest di Udine, tra fiera e stadio, si concentrano grandi impianti sportivi, spazi verdi e parchi, un centro commerciale, un’enorme area militare dismessa, parcheggi, snodi di grande viabilità e una pista ciclabile che collega le Alpi all’Adriatico. Il contesto adatto, cioè, a realizzare un parco tematico, che unisca tutte queste entità come le isole di un arcipelago. Il punto focale del piano è la viabilità, fondamentale per raggiungere agilmente il centro di Udine e i paesi dell’hinterland.L’ambizioso progetto, ideato da Luciano Snidar, potrebbe smuovere l’economia di tutto il Friuli, rappresentare una vetrina delle eccellenze del Fvg, ma anche un’attrazione tematica a base di sport e tradizioni che potrebbe attrarre quasi due milioni di visitatori nel raggio di 300 chilometri da tutte le regioni confinanti.